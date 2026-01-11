Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 125 ворожих цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 10-11 січня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Ворожі дрони цього разу збивлаи на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Новий напад росіян розпочався ще о 18:30 10 січня.
Ворожі дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Варто зазначити, що близько 110 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
