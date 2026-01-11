Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 125 ворожих цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 125 ворожих цілей

Повітряні Сили ЗСУ
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 10-11 січня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 154 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Ворожі дрони цього разу збивлаи на півночі, півдні та сході країни.
  •  Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях.

Новий напад росіян розпочався ще о 18:30 10 січня.

Ворожі дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Варто зазначити, що близько 110 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

