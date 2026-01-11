Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 125 вражеских целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 10-11 января российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 154 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

Новое нападение россиян началось еще в 18:30 10 января.

Вражеские дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Следует отметить, что около 110 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!