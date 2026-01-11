Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 125 вражеских целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 10-11 января российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 154 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Вражеские дроны на этот раз сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 18 локациях.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Новое нападение россиян началось еще в 18:30 10 января.
Вражеские дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Следует отметить, что около 110 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
