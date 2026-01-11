Авиация Украины разнесла пункт управления и инженерное сооружение армии РФ
Авиация Украины разнесла пункт управления и инженерное сооружение армии РФ

Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 10 января авиация Сил обороны Украины успешно атаковала три района сосредоточения личного состава, пункт управления и инженерное сооружение российских оккупантов.

  • Начались 1 418-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение вчерашнего дня на фронте произошло 173 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 11 января 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 218 940 (+1 130 ) человек

  • танков — 11 541 (+11) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 885 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 35 952 (+44) ед.

  • РСЗО — 1 598 (+1) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 104 068 (+654) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 73644 (+134) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли 56 авиационных ударов, сбросили 156 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 7050 дронов-камикадзе и произвели 3750 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня.

Под авиационные удары попали, в частности, районы населенных пунктов Самойловка, Таврическое Запорожской области; Новоукраинка Донецкой области.

ПВО успешно отразила новую атаку РФ

