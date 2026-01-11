Авиация Украины разнесла пункт управления и инженерное сооружение армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что 10 января авиация Сил обороны Украины успешно атаковала три района сосредоточения личного состава, пункт управления и инженерное сооружение российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 11 января 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 218 940 (+1 130 ) человек

танков — 11 541 (+11) ед.

боевых бронированных машин — 23 885 (+3) ед.

артиллерийских систем — 35 952 (+44) ед.

РСЗО — 1 598 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 104 068 (+654) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 73644 (+134) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли 56 авиационных ударов, сбросили 156 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 7050 дронов-камикадзе и произвели 3750 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 82 из реактивных систем залпового огня.