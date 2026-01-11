Росіяни вбили 4 та поранили 20 людей у різних регіонах України

Протягом ночі 10-11 січня російські загарбники вбили 4 людей та поранили ще 20 цивільних у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.
Головні тези:
- Вночі російські БпЛА атакували житловий сектор на Харківщині.
- До ліквідації наслідків залучались підрозділи ДСНС: рятувальники, сапери та медики.
Солдати РФ продовжують вбивати мирних українців
Згідно з останніми даними, російські окупанти позбавили життя 4 мешканців Донеччини: 2 у Яровій і 2 у Костянтинівці.
Ба більше, вказано, що ще 10 людей в регіоні за добу дістали поранення.
Що стосується ситуації в Херсонській області, то там через російську агресію 2 людини дістали поранення.
Представники Харківської ОВА офіційно підтвердили, що в регіоні поранені 8 людей.
Ба більше, країна-агресорка РФ завдала ударів по приватному сектору у селі Мовчани — постраждали 18-річний і 47-річний чоловіки та 45-річна і 66-річна жінки.
Як повідомили у ДСНС, там почалася пожежа на площі 150 кв.м.
