Росіяни вбили 4 та поранили 20 людей у різних регіонах України

Протягом ночі 10-11 січня російські загарбники вбили 4 людей та поранили ще 20 цивільних у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Солдати РФ продовжують вбивати мирних українців

Згідно з останніми даними, російські окупанти позбавили життя 4 мешканців Донеччини: 2 у Яровій і 2 у Костянтинівці.

Ба більше, вказано, що ще 10 людей в регіоні за добу дістали поранення.

Що стосується ситуації в Херсонській області, то там через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Представники Харківської ОВА офіційно підтвердили, що в регіоні поранені 8 людей.

Зокрема, у Лозовій постраждав 38-річний чоловік; у селі Руські Тишки — 20-річний чоловік, а у Новопокровці — 60-річна і 65-річна жінки. Поширити

Ба більше, країна-агресорка РФ завдала ударів по приватному сектору у селі Мовчани — постраждали 18-річний і 47-річний чоловіки та 45-річна і 66-річна жінки.

Як повідомили у ДСНС, там почалася пожежа на площі 150 кв.м.