РФ уперше застосувала ударний БпЛА “Ґєрань-5” — що про нього відомо

Головне управління розвідки МО України офіційно підтвердило, що на початку 2026 року російські загарбники вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат “Ґєрань-5”. Це сталося під час комбінованих повітряних атак проти України.

Російський дрон “Ґєрань-5” — що про нього відомо

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, ворожий безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра.

На відміну від попередніх модифікацій лінійки "ґєрань", апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії, — йдеться в офіційній заяві.

Так, вдалося встановити використання 12-канальної системи супутникової навігації “Комєта”, трекеру на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемамів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА “Ґєрань-3”, проте з більшою тягою.

Українська воєнна розвідка звертає увагу на те, що маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження — близько 1 000 км.

Як і у випадку з попередніми "ґєранями", цей БпЛА складно вважати власною розробкою російської федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

Наразі Росія розглядає сценарії застосування нового дрона з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання.