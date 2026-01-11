РФ уперше застосувала ударний БпЛА “Ґєрань-5” — що про нього відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ уперше застосувала ударний БпЛА “Ґєрань-5” — що про нього відомо

ГУР
Російський дрон “Ґєрань-5” — що про нього відомо

Головне управління розвідки МО України офіційно підтвердило, що на початку 2026 року російські загарбники вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат “Ґєрань-5”. Це сталося під час комбінованих повітряних атак проти України.

Головні тези:

  • Цей БпЛА не варто вважати власною розробкою РФ.
  • Так, виявлено значну конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

Російський дрон “Ґєрань-5” — що про нього відомо

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, ворожий безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра.

На відміну від попередніх модифікацій лінійки “ґєрань”, апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії, — йдеться в офіційній заяві.

Так, вдалося встановити використання 12-канальної системи супутникової навігації “Комєта”, трекеру на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемамів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА “Ґєрань-3”, проте з більшою тягою.

Українська воєнна розвідка звертає увагу на те, що маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження — близько 1 000 км.

Як і у випадку з попередніми “ґєранями”, цей БпЛА складно вважати власною розробкою російської федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

Наразі Росія розглядає сценарії застосування нового дрона з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання.

Ба більше, оцінюється варіант оснащення апарата ракетами класу “повітря-повітря” Р-73 для протидії українській авіації.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українці спрогнозували завершення війни з Росією
Більшість українців не вірять у швидке завершення війни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 125 ворожих цілей
Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація України рознесла пункт управління та інженерну споруду армії РФ
Генштаб ЗСУ
Авіація України рознесла пункт управління та інженерну споруду армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?