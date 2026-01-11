РФ уперше застосувала ударний БпЛА “Ґєрань-5” — що про нього відомо

Головне управління розвідки МО України офіційно підтвердило, що на початку 2026 року російські загарбники вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат “Ґєрань-5”. Це сталося під час комбінованих повітряних атак проти України.
Головні тези:
- Цей БпЛА не варто вважати власною розробкою РФ.
- Так, виявлено значну конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.
Російський дрон “Ґєрань-5” — що про нього відомо
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, ворожий безпілотник має довжину близько 6 метрів та розмах крил до 5,5 метра.
Так, вдалося встановити використання 12-канальної системи супутникової навігації “Комєта”, трекеру на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемамів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА “Ґєрань-3”, проте з більшою тягою.
Українська воєнна розвідка звертає увагу на те, що маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження — близько 1 000 км.
Наразі Росія розглядає сценарії застосування нового дрона з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання.
Ба більше, оцінюється варіант оснащення апарата ракетами класу “повітря-повітря” Р-73 для протидії українській авіації.
