РФ впервые применила ударный БпЛА "Герань-5" — что о нем известно
Категория
Украина
Дата публикации

РФ впервые применила ударный БпЛА "Герань-5" — что о нем известно

ГУР
Российский дрон “Герань-5” - что о нем известно
Read in English
Читати українською

Главное управление разведки МО Украины официально подтвердило, что в начале 2026 года российские захватчики впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат “Герань-5”. Это произошло во время комбинированных воздушных атак против Украины.

Главные тезисы

  • Этот БПЛА не следует считать собственной разработкой РФ.
  • Так, выявлено значительное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

Российский дрон “Герань-5” — что о нем известно

Как удалось узнать украинским разведчикам, вражеский беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метров.

В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии, — сказано в официальном заявлении.

Так, удалось установить использование 12-канальной системы спутниковой навигации Комета, трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на БпЛА Герань-3, однако с большей тягой.

Украинская военная разведка обращает внимание на то, что масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения — около 1 000 км.

Как и в случае с предыдущими "геранями", этот БПЛА сложно считать собственной разработкой российской федерации. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

Россия рассматривает сценарии применения нового дрона с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования.

Более того, оценивается вариант оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинцы спрогнозировали завершение войны с Россией
Большинство украинцев не верят в быстрое завершение войны
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 125 вражеских целей
Воздушные Силы ВСУ
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация Украины разнесла пункт управления и инженерное сооружение армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 11 января 2026 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?