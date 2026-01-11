РФ впервые применила ударный БпЛА "Герань-5" — что о нем известно

Главное управление разведки МО Украины официально подтвердило, что в начале 2026 года российские захватчики впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат “Герань-5”. Это произошло во время комбинированных воздушных атак против Украины.
Главные тезисы
- Этот БПЛА не следует считать собственной разработкой РФ.
- Так, выявлено значительное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.
Российский дрон “Герань-5” — что о нем известно
Как удалось узнать украинским разведчикам, вражеский беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метров.
Так, удалось установить использование 12-канальной системы спутниковой навигации Комета, трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на БпЛА Герань-3, однако с большей тягой.
Украинская военная разведка обращает внимание на то, что масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения — около 1 000 км.
Россия рассматривает сценарии применения нового дрона с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования.
Более того, оценивается вариант оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.
