Россияне убили 4 и ранили 20 человек в разных регионах Украины

Ночью 10-11 января российские захватчики убили 4 человека и ранили еще 20 гражданских в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Солдаты РФ продолжают убивать мирных украинцев

Согласно последним данным, российские оккупанты лишили жизни 4 жителей Донецкой области: 2 в Яровой и 2 в Константиновке.

Более того, указано, что еще 10 человек в регионе за сутки получили ранения.

Что касается ситуации в Херсонской области, то там из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Представители Харьковской ОВА официально подтвердили, что в регионе ранены 8 человек.

В частности, в Лозовой пострадал 38-летний мужчина; в селе Русские Тишки — 20-летний мужчина, а в Новопокровке — 60-летняя и 65-летняя женщины.

Более того, страна-агрессорка РФ нанесла удары по частному сектору в селе Молчаны — пострадали 18-летний и 47-летний мужчины и 45-летняя и 66-летняя женщины.

Как сообщили в ГСЧС, там начался пожар на площади 150 кв.