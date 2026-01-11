Россияне убили 4 и ранили 20 человек в разных регионах Украины

Ночью 10-11 января российские захватчики убили 4 человека и ранили еще 20 гражданских в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.
Главные тезисы
- Ночью российские БПЛА атаковали жилищный сектор в Харьковской области.
- К ликвидации последствий привлекались подразделения ГСЧС: спасатели, саперы и медики.
Солдаты РФ продолжают убивать мирных украинцев
Согласно последним данным, российские оккупанты лишили жизни 4 жителей Донецкой области: 2 в Яровой и 2 в Константиновке.
Более того, указано, что еще 10 человек в регионе за сутки получили ранения.
Что касается ситуации в Херсонской области, то там из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.
Представители Харьковской ОВА официально подтвердили, что в регионе ранены 8 человек.
Более того, страна-агрессорка РФ нанесла удары по частному сектору в селе Молчаны — пострадали 18-летний и 47-летний мужчины и 45-летняя и 66-летняя женщины.
Как сообщили в ГСЧС, там начался пожар на площади 150 кв.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-