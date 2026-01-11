Министр обороны Британии хотел бы организовать похищение Путина — видео

Глава Министерства обороны Британии Джон Гили откровенно признался, что хотел провести операцию по захвату российского диктатора Владимира Путина для его привлечения к ответственности за военные преступления в Украине.

Гили хотел бы похитить Путина

По словам британского министра обороны, если бы у него была возможность похитить любого мирового лидера, он "взял бы под стражу Путина и притянул бы его к ответственности за военные преступления".

Гили также добавил, что до сих пор не может забыть то, что увидел в Буче во время одного из своих первых визитов в Украину.

Министр подчеркнул, что мир не имеет права игнорировать похищение россиянами украинских детей.

Заявления Гили прозвучали на фоне поврежденного дроном РФ киевского дома, который находился за его спиной.

Оно (здание — ред.) рассказывает все, что нужно знать о президенте Путине и его решимости не только вести войну против Украины, но и нацеливаться на гражданских лиц, города, инфраструктуру, от которой люди абсолютно критически зависят зимой, — подчеркнул министр. Поделиться