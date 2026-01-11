Министр обороны Британии хотел бы организовать похищение Путина — видео

Глава Министерства обороны Британии Джон Гили откровенно признался, что хотел провести операцию по захвату российского диктатора Владимира Путина для его привлечения к ответственности за военные преступления в Украине.
Главные тезисы
- Джон Гили подчеркнул необходимость остановить войну и поддержать Украину в борьбе за мир.
- Он отметил, что мир не имеет права игнорировать похищение россиянами украинских детей.
Гили хотел бы похитить Путина
По словам британского министра обороны, если бы у него была возможность похитить любого мирового лидера, он "взял бы под стражу Путина и притянул бы его к ответственности за военные преступления".
Гили также добавил, что до сих пор не может забыть то, что увидел в Буче во время одного из своих первых визитов в Украину.
Министр подчеркнул, что мир не имеет права игнорировать похищение россиянами украинских детей.
Заявления Гили прозвучали на фоне поврежденного дроном РФ киевского дома, который находился за его спиной.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-