Ситуація зі світлом у Києві може покращитись — Свириденко назвала дату
Україна
Ситуація зі світлом у Києві може покращитись — Свириденко назвала дату

Юлія Свириденко
Read in English

Очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що орієнтовною датою для покращення ситуації із постачанням світла у Києві, є четвер, ймовірно, 15 січня.

Головні тези:

  • Українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого.
  • Цілодобово працюють: урядова гаряча лінія — 1545 та гаряча лінія «Струм» — 1549.

Свириденко повідомила для киян важливу звістку

З об'єктивних причин наразі діють планові та екстрені графіки відключень. Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час — орієнтуємося на четвер, — наголосила глава уряду, найімовірніше, маючи на увазі четвер наступного тижня — 15 січня.

Юлія Свириденко звернула увагу на те, що нещодавно російські загарбники здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру Києва за весь час повномасштабної війни.

Що важливо розуміти, армія РФ цілеспрямовано завдавала ударів балістикою, зокрема по теплогенеруючих об'єктах.

Не можна також ігнорувати той факт, що ситуацію в столиці України додатково ускладнили складні погодні умови, а також значне зниження температури.

Премʼєр-міністерка додала, що протягом минулого тижня електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів у різних куточках країни.

Щоденно отримуємо доповіді від енергетиків, ДСНС і військових адміністрацій. Особисто контролюю хід відновлювальних робіт.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Премʼєр-міністерка України

Україна
Україна
Україна
