Ситуація зі світлом у Києві може покращитись — Свириденко назвала дату

Очільниця Кабінету міністрів України Юлія Свириденко офіційно підтвердила, що орієнтовною датою для покращення ситуації із постачанням світла у Києві, є четвер, ймовірно, 15 січня.
Головні тези:
- Українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого.
- Цілодобово працюють: урядова гаряча лінія — 1545 та гаряча лінія «Струм» — 1549.
Свириденко повідомила для киян важливу звістку
Юлія Свириденко звернула увагу на те, що нещодавно російські загарбники здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру Києва за весь час повномасштабної війни.
Що важливо розуміти, армія РФ цілеспрямовано завдавала ударів балістикою, зокрема по теплогенеруючих об'єктах.
Не можна також ігнорувати той факт, що ситуацію в столиці України додатково ускладнили складні погодні умови, а також значне зниження температури.
Премʼєр-міністерка додала, що протягом минулого тижня електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів у різних куточках країни.
