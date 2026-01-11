Ситуация со светом в Киеве может улучшиться — Свириденко назвала дату

Глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко официально подтвердила, что ориентировочной датой для улучшения ситуации со снабжением света в Киеве является четверг, вероятно, 15 января.

По объективным причинам сейчас действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время — ориентируемся на четверг, — подчеркнула глава правительства, вероятнее всего, имея в виду четверг на следующей неделе — 15 января. Поделиться

Юлия Свириденко обратила внимание на то, что недавно российские захватчики совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру в Киеве за все время полномасштабной войны.

Что важно понимать, армия РФ целенаправленно наносила удары баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам.

Нельзя также игнорировать тот факт, что ситуацию в столице Украины дополнительно усугубили сложные погодные условия, а также значительное снижение температуры.

Премьер-министр добавила, что в течение прошлой недели электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей в разных уголках страны.