Ситуация со светом в Киеве может улучшиться — Свириденко назвала дату

Глава Кабинета министров Украины Юлия Свириденко официально подтвердила, что ориентировочной датой для улучшения ситуации со снабжением света в Киеве является четверг, вероятно, 15 января.
Главные тезисы
- Украинские энергетики работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного.
- Круглосуточно работают: правительственная горячая линия – 1545 и горячая линия «Струм» – 1549.
Свириденко сообщила для киевлян важное известие
Юлия Свириденко обратила внимание на то, что недавно российские захватчики совершили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру в Киеве за все время полномасштабной войны.
Что важно понимать, армия РФ целенаправленно наносила удары баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам.
Нельзя также игнорировать тот факт, что ситуацию в столице Украины дополнительно усугубили сложные погодные условия, а также значительное снижение температуры.
Премьер-министр добавила, что в течение прошлой недели электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей в разных уголках страны.
