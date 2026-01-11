Битва за Куп'янськ. ЗСУ активно "вичищають" росіян з міста

Станом на сьогодні Сили оборони України "вичищають" російських загарбників з Куп’янська Харківської області. Ворог не має сил та можливостей поновити доступ до міста у вигадані ним дедлайни. З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як розвивається битва за Куп'янськ

Віктор Трегубов звертає увагу на те, що раніше у місті було близько 80 російських окупантів.

Однак, що важливо розуміти, армія РФ там щоденно втрачає 3-5 осіб.

Він також додав, що для остаточної зачистки ще потрібно небагато часу.

Зачистка робиться обережно, з тим, щоб не наражати на небезпеку ані українське мирне населення, яке ще залишається в місті, ані українських військових, які безпосередньо проводять цю зачистку, — наголосив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил. Поширити

За словами Трегубова, особливої потреби прискорювати цей процес зараз немає.

Насамперед тому, що у ворога наразі немає достатньо сил та ресурсів поновити доступ до міста в ті терміни, які потрібні для їх завершення.

Що важливо розуміти, армія РФ намагається йти з півночі, однак це не настільки вдала ідея, як росіяни її спочатку уявляли.