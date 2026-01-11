Битва за Куп'янськ. ЗСУ активно "вичищають" росіян з міста
Категорія
Україна
Дата публікації

Битва за Куп'янськ. ЗСУ активно "вичищають" росіян з міста

ЗСУ
Read in English
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Станом на сьогодні Сили оборони України "вичищають" російських загарбників з Куп’янська Харківської області. Ворог не має сил та можливостей поновити доступ до міста у вигадані ним дедлайни. З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Головні тези:

  • Армія РФ втрачає щоденно 3-5 осіб у спробах утримати свою присутність у місті.
  • Зачистка міста проводиться обережно для захисту мирного населення.

Як розвивається битва за Куп'янськ

Віктор Трегубов звертає увагу на те, що раніше у місті було близько 80 російських окупантів.

Однак, що важливо розуміти, армія РФ там щоденно втрачає 3-5 осіб.

Він також додав, що для остаточної зачистки ще потрібно небагато часу.

Зачистка робиться обережно, з тим, щоб не наражати на небезпеку ані українське мирне населення, яке ще залишається в місті, ані українських військових, які безпосередньо проводять цю зачистку, — наголосив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил.

За словами Трегубова, особливої потреби прискорювати цей процес зараз немає.

Насамперед тому, що у ворога наразі немає достатньо сил та ресурсів поновити доступ до міста в ті терміни, які потрібні для їх завершення.

Що важливо розуміти, армія РФ намагається йти з півночі, однак це не настільки вдала ідея, як росіяни її спочатку уявляли.

Неможливість росіян взяти Куп’янськ та особливо Куп’янськ-Вузловий не дає можливості Росії проводити далі наступ в тому напрямку, — пояснив Трегубов.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 4 та поранили 20 людей у різних регіонах України
ДСНС України
Солдати РФ продовжують вбивати мирних українців
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Міністр оборони Британії хотів би організувати викрадення Путіна — відео
Гілі хотів би викрасти Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація зі світлом у Києві може покращитись — Свириденко назвала дату
Юлія Свириденко
Свириденко повідомила для киян важливу звістку

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?