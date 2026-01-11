Битва за Куп'янськ. ЗСУ активно "вичищають" росіян з міста

Станом на сьогодні Сили оборони України "вичищають" російських загарбників з Куп’янська Харківської області. Ворог не має сил та можливостей поновити доступ до міста у вигадані ним дедлайни. З заявою з цього приводу виступив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Головні тези:
- Армія РФ втрачає щоденно 3-5 осіб у спробах утримати свою присутність у місті.
- Зачистка міста проводиться обережно для захисту мирного населення.
Як розвивається битва за Куп'янськ
Віктор Трегубов звертає увагу на те, що раніше у місті було близько 80 російських окупантів.
Однак, що важливо розуміти, армія РФ там щоденно втрачає 3-5 осіб.
Він також додав, що для остаточної зачистки ще потрібно небагато часу.
За словами Трегубова, особливої потреби прискорювати цей процес зараз немає.
Насамперед тому, що у ворога наразі немає достатньо сил та ресурсів поновити доступ до міста в ті терміни, які потрібні для їх завершення.
Що важливо розуміти, армія РФ намагається йти з півночі, однак це не настільки вдала ідея, як росіяни її спочатку уявляли.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-