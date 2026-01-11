Битва за Купянск. ВСУ активно "вычищают" россиян из города
Битва за Купянск. ВСУ активно "вычищают" россиян из города

Как развивается битва за Купянск
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По состоянию на сегодняшний день Силы обороны Украины "вычищают" российских захватчиков из Купянска Харьковской области. У врага нет сил и возможностей восстановить доступ к городу в вымышленные им дедлайны. С заявлением по этому поводу выступил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Главные тезисы

  • Армия РФ теряет ежедневно 3-5 человек в попытках удержать свое присутствие в городе.
  • Зачистка города производится осторожно для защиты мирного населения.

Как развивается битва за Купянск

Виктор Трегубов обращает внимание на то, что раньше в городе было около 80 российских оккупантов.

Однако, что важно понимать, армия РФ там ежедневно теряет 3-5 человек.

Он также добавил, что для окончательной зачистки еще нужно немного времени.

Зачистка делается осторожно, с тем, чтобы не подвергать опасности ни украинское мирное население, которое еще остается в городе, ни украинских военных, непосредственно проводящих эту зачистку, — отметил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил.

По словам Трегубова, особой необходимости ускорять этот процесс сейчас нет.

Прежде всего потому, что у врага нет достаточно сил и ресурсов восстановить доступ к городу в те сроки, которые нужны для их завершения.

Что важно понимать, армия РФ пытается заходить с севера, однако это не столь удачная идея, как россияне ее поначалу представляли.

Невозможность россиян взять Купянск и особенно Купянск-Узловой не позволяет России проводить дальше наступление в том направлении, — пояснил Трегубов.

