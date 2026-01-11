"Жаргон Путина". Науседа отреагировал на скандальные заявления о командире РДК и Буданове

Лидер Литвы Гитанас Науседа откровенно признался, что считает заявления российского оппозиционера Леонида Волкова об украинских военных и чиновниках похожими на жаргон российского диктатора Владимира Путина.

Науседа публично пристыдил Волкова

По мнению лидера Литвы, случай с Волковым можно считать "действительно исключительным".

Мы должны сначала четко выяснить, кого мы считаем лидерами оппозиции, потому что когда лидеры оппозиции начинают говорить жаргоном, похожем на жаргон самого Путина, возникает вопрос, где позиция, где оппозиция. Гитанос Науседа Президент Литвы

Как отметил политик, следует публично признать, что Путин сделал все возможное, чтобы уничтожить оппозицию как физическими, так и другими средствами.

Кроме того, он добавил, что самому государству и его народу трудно полностью избавиться от имперских амбиций и философии русского мессианства.

На этом фоне Наусед призвал международное сообщество определить разницу между позицией и оппозицией в России.

По его убеждению, это сделать гораздо труднее, чем, например, в случае Беларуси.