"Жаргон Путина". Науседа отреагировал на скандальные заявления о командире РДК и Буданове

Лидер Литвы Гитанас Науседа откровенно признался, что считает заявления российского оппозиционера Леонида Волкова об украинских военных и чиновниках похожими на жаргон российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Российский оппозиционер радовался "ликвидации" Дениса Капустина - командира РДК.
- Кроме того, он хотел, чтобы посадили Кирилла Буданова.
Науседа публично пристыдил Волкова
По мнению лидера Литвы, случай с Волковым можно считать "действительно исключительным".
Как отметил политик, следует публично признать, что Путин сделал все возможное, чтобы уничтожить оппозицию как физическими, так и другими средствами.
Кроме того, он добавил, что самому государству и его народу трудно полностью избавиться от имперских амбиций и философии русского мессианства.
На этом фоне Наусед призвал международное сообщество определить разницу между позицией и оппозицией в России.
По его убеждению, это сделать гораздо труднее, чем, например, в случае Беларуси.
Напомним, Волков, как бывший соратник одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, имеет временный вид на жительство в Литве.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-