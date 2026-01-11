Швеция публично выразила свое несогласие с действиями США

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон откровенно признался, что крайне критично относится к "угрожающей риторике" команды американского лидера Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Все большее количество стран Европы начали критиковать действия и планы Трампа.
- В Швеции считают, что прямо сейчас США разрушают мировой порядок.
Кристерссон не побоялся раскритиковать США
Свою позицию по этому поводу премьер-министр озвучил во время ежегодной конференции по безопасности на севере Швеции.
Кристерссон обратил внимание на то, что мировой порядок, который длительный период строили на конкретных правилах, находится под большей угрозой.
По мнению политика, Штаты должны выразить благодарность Дании, которая в течение многих лет была очень лояльным союзником.
Эти заявления прозвучали на фоне слухов, что Дональд Трамп уже приказал американским военным разработать планы потенциального вторжения в Гренландию.
Также стало известно, что команда британского лидера Кира Стармера ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, охраняющих Арктику для Трампа.
