Швеция публично выразила свое несогласие с действиями США

Кристерссон не побоялся раскритиковать США

Свою позицию по этому поводу премьер-министр озвучил во время ежегодной конференции по безопасности на севере Швеции.

Кристерссон обратил внимание на то, что мировой порядок, который длительный период строили на конкретных правилах, находится под большей угрозой.

Мы очень критически относимся к тому, что сейчас делают и сделали Соединенные Штаты в Венесуэле, с точки зрения международного права, и, вероятно, еще более критически относимся к риторике против Гренландии и Дании. Ульф Кристерссон Премьер-министр Швеции

По мнению политика, Штаты должны выразить благодарность Дании, которая в течение многих лет была очень лояльным союзником.

Эти заявления прозвучали на фоне слухов, что Дональд Трамп уже приказал американским военным разработать планы потенциального вторжения в Гренландию.

Также стало известно, что команда британского лидера Кира Стармера ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, охраняющих Арктику для Трампа.