Швеция публично выразила свое несогласие с действиями США
Категория
Политика
Дата публикации

Швеция публично выразила свое несогласие с действиями США

Кристерссон не побоялся раскритиковать США
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон откровенно признался, что крайне критично относится к "угрожающей риторике" команды американского лидера Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Все большее количество стран Европы начали критиковать действия и планы Трампа.
  • В Швеции считают, что прямо сейчас США разрушают мировой порядок.

Кристерссон не побоялся раскритиковать США

Свою позицию по этому поводу премьер-министр озвучил во время ежегодной конференции по безопасности на севере Швеции.

Кристерссон обратил внимание на то, что мировой порядок, который длительный период строили на конкретных правилах, находится под большей угрозой.

Мы очень критически относимся к тому, что сейчас делают и сделали Соединенные Штаты в Венесуэле, с точки зрения международного права, и, вероятно, еще более критически относимся к риторике против Гренландии и Дании.

Ульф Кристерссон

Ульф Кристерссон

Премьер-министр Швеции

По мнению политика, Штаты должны выразить благодарность Дании, которая в течение многих лет была очень лояльным союзником.

Эти заявления прозвучали на фоне слухов, что Дональд Трамп уже приказал американским военным разработать планы потенциального вторжения в Гренландию.

Также стало известно, что команда британского лидера Кира Стармера ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, охраняющих Арктику для Трампа.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Жаргон Путина". Науседа отреагировал на скандальные заявления о командире РДК и Буданове
Науседа публично пристыдил Волкова
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО РФ
Генштаб ВСУ
Украинские войска продолжают ослаблять армию РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
США тайно передали Украине самый современный ЗРК — какая цель
Украина могла получить комплекс Tempest

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?