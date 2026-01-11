США тайно передали Украине самый современный ЗРК — какая цель

Военно-аналитический портал Defense Express пришел к выводу, что Штаты могли передать Силам обороны Украины зенитный ракетный комплекс Tempest от компании V2X, для поражения целей использующий ракеты AGM-114L Longbow.
Главные тезисы
- ЗРК Tempest впервые был представлен в прошлом году.
- Эта разработка существует в двух вариантах.
Украина могла получить комплекс Tempest
Следует обратить внимание на то, что официального о передаче этой техники Украине американские власти не объявляли.
Его заметили эксперты в новогоднем видеоролике, обнародованном Воздушным командованием "Центр".
Что важно понимать, на сегодняшний день можно разве что догадываться, сколько зенитно-ракетных комплексов Tempest могли передать Украине США.
Следует также отметить, что впервые в истории этот комплекс был представлен публике в октябре 2025 года, то есть считанные месяцы назад.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-