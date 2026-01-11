США тайно передали Украине самый современный ЗРК — какая цель
США тайно передали Украине самый современный ЗРК — какая цель

Украина могла получить комплекс Tempest
Источник:  Defense Express

Военно-аналитический портал Defense Express пришел к выводу, что Штаты могли передать Силам обороны Украины зенитный ракетный комплекс Tempest от компании V2X, для поражения целей использующий ракеты AGM-114L Longbow.

Главные тезисы

  • ЗРК Tempest впервые был представлен в прошлом году.
  • Эта разработка существует в двух вариантах.

Украина могла получить комплекс Tempest

Следует обратить внимание на то, что официального о передаче этой техники Украине американские власти не объявляли.

Его заметили эксперты в новогоднем видеоролике, обнародованном Воздушным командованием "Центр".

Что важно понимать, на сегодняшний день можно разве что догадываться, сколько зенитно-ракетных комплексов Tempest могли передать Украине США.

С учетом того факта, что это новая американская разработка, можно предположить, что мы могли получить один или несколько прототипов для проведения тестирований для дальнейшего усовершенствования этого вооружения, — отмечает команда Defense Express.

Следует также отметить, что впервые в истории этот комплекс был представлен публике в октябре 2025 года, то есть считанные месяцы назад.

Комплекс создала американская компания V2X. Сейчас известно о двух вариантах выполнения ЗРК — на прицепе для защиты стационарных объектов, а также в виде зенитной самоходки на базе тяжелой багги. В общем, Tempest задуман как дешевый "убийца дронов" как раз по опыту войны в Украине.

