США таємно передали Україні найсучасніший ЗРК — яка мета

Військово-аналітичний портал Defense Express дійшов висновку, що Штати могли передати Силам оборони України зенітний ракетний комплекс Tempest від компанії V2X, який для ураження цілей використовує ракети AGM-114L Longbow.
Головні тези:
- ЗРК Tempest вперше було представлено минулого року.
- Це розробка існує у двох варіантах.
Україна могла отримати комплекс Tempest
Варто звернути увагу на те, що офіційного про передачу цієї техніки Україні американська влада не оголошувала.
Його помітили експерти у новорічному відеоролику, який оприлюднило Повітряне командуванням "Центр".
Що важливо розуміти, станом на сьогодні можна хіба що здогадуватися, скільки зенітно-ракетних комплексів Tempest могли передати Україні США.
Варто також зазначити, що вперше в історії цей комплекс було представлено публіці у жовтні 2025 року, тобто лічені місяці тому.
