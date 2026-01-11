США таємно передали Україні найсучасніший ЗРК — яка мета

Військово-аналітичний портал Defense Express дійшов висновку, що Штати могли передати Силам оборони України зенітний ракетний комплекс Tempest від компанії V2X, який для ураження цілей використовує ракети AGM-114L Longbow.

Україна могла отримати комплекс Tempest

Варто звернути увагу на те, що офіційного про передачу цієї техніки Україні американська влада не оголошувала.

Його помітили експерти у новорічному відеоролику, який оприлюднило Повітряне командуванням "Центр".

Що важливо розуміти, станом на сьогодні можна хіба що здогадуватися, скільки зенітно-ракетних комплексів Tempest могли передати Україні США.

З урахуванням того факту, що це нова американська розробка, можна припустити, що ми могли отримати один чи декілька прототипів для проведення тестувань для подальшого удосконалення цього типу озброєння, — зазначає команда Defense Express. Поширити

Варто також зазначити, що вперше в історії цей комплекс було представлено публіці у жовтні 2025 року, тобто лічені місяці тому.