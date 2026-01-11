Швеція публічно висловила свою незгоду з діями США

Крістерссон не побоявся розкритикувати США

Свою позицію з цього приводу прем'єр-міністр озвучив від час щорічної конференції з питань безпеки на півночі Швеції.

Крістерссон звернув увагу на те, що світовий порядок, який тривалий період будували на конкретних правилах, перебуває під більшою загрозою, ніж протягом багатьох десятиліть.

Ми дуже критично ставимося до того, що зараз роблять і зробили Сполучені Штати у Венесуелі, з погляду міжнародного права, і, ймовірно, ще більш критично ставимося до риторики, яка висловлюється проти Гренландії та Данії. Ульф Крістерссон Прем'єр-міністр Швеції

На переконання політика, Штати повинні висловити вдячність Данії, яка протягом багатьох років була дуже лояльним союзником.

Ці заяви пролунали на тлі чуток про те, що Дональд Трамп уже наказав американським військовим розробити плани потенційного вторгнення у Гренландію.

Також стало відомо, що команда британського лідера Кіра Стармера веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для Трампа.