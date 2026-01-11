Дипломати з країн Північної Європи назвали “неправдою” заяви американського лідера Дональда Трампа про те, що російські та китайські судна начебто діють поблизу Гренландії.

Трамп продовжує публічно брехати

Важливою інформацією зі ЗМІ поділилися два високопоставлені дипломати з країн Північної Європи.

Що важливо розуміти, вони мають доступ до брифінгів розвідки НАТО.

Ці дипломати підтвердили медіа, що протягом останніх років навколо Гренландії не було жодних ознак присутності російських і китайських кораблів або підводних човнів.

Просто неправда, що китайці та росіяни там є. Я бачив розвіддані. Там немає ні кораблів, ні підводних човнів, — заявив один із інсайдерів. Поширити

Ще одне анонімне джерело наголосило: що "ідея, що води навколо Гренландії кишать російськими та китайськими кораблями або підводними човнами, просто не відповідає дійсності".

Вони є в Арктиці, так, але на російській стороні, — наголосив він. Поширити

Шеф норвезької дипломатії Еспен Барт Ейде також заперечив цю брехню Трампа: