Дипломати з країн Північної Європи назвали “неправдою” заяви американського лідера Дональда Трампа про те, що російські та китайські судна начебто діють поблизу Гренландії.
Головні тези:
- Трамп викривлює реальність для реалізації своїх планів.
- Брехню президента США також заперечив міністр закордонних справ Норвегії.
Трамп продовжує публічно брехати
Важливою інформацією зі ЗМІ поділилися два високопоставлені дипломати з країн Північної Європи.
Що важливо розуміти, вони мають доступ до брифінгів розвідки НАТО.
Ці дипломати підтвердили медіа, що протягом останніх років навколо Гренландії не було жодних ознак присутності російських і китайських кораблів або підводних човнів.
Ще одне анонімне джерело наголосило: що "ідея, що води навколо Гренландії кишать російськими та китайськими кораблями або підводними човнами, просто не відповідає дійсності".
Шеф норвезької дипломатії Еспен Барт Ейде також заперечив цю брехню Трампа:
