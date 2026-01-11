Дипломати викрили нову брехню Трампа про РФ і Китай
Категорія
Світ
Дата публікації

Дипломати викрили нову брехню Трампа про РФ і Китай

Трамп
Read in English
Джерело:  Financial Times

Дипломати з країн Північної Європи назвали “неправдою” заяви американського лідера Дональда Трампа про те, що російські та китайські судна начебто діють поблизу Гренландії.

Головні тези:

  • Трамп викривлює реальність для реалізації своїх планів.
  • Брехню президента США також заперечив міністр закордонних справ Норвегії.

Трамп продовжує публічно брехати

Важливою інформацією зі ЗМІ поділилися два високопоставлені дипломати з країн Північної Європи.

Що важливо розуміти, вони мають доступ до брифінгів розвідки НАТО.

Ці дипломати підтвердили медіа, що протягом останніх років навколо Гренландії не було жодних ознак присутності російських і китайських кораблів або підводних човнів.

Просто неправда, що китайці та росіяни там є. Я бачив розвіддані. Там немає ні кораблів, ні підводних човнів, — заявив один із інсайдерів.

Ще одне анонімне джерело наголосило: що "ідея, що води навколо Гренландії кишать російськими та китайськими кораблями або підводними човнами, просто не відповідає дійсності".

Вони є в Арктиці, так, але на російській стороні, — наголосив він.

Шеф норвезької дипломатії Еспен Барт Ейде також заперечив цю брехню Трампа:

Неправда, що навколо Гренландії спостерігається велика активність Росії чи Китаю. Активність є в нашому сусідстві. Але навколо Гренландії її дуже мало.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО РФ
Генштаб ЗСУ
Українські війська продовжують ослаблювати армію РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
США таємно передали Україні найсучасніший ЗРК — яка мета
Україна могла отримати комплекс Tempest
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Швеція публічно висловила свою незгоду з діями США
Крістерссон не побоявся розкритикувати США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?