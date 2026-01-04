Китай публично обвинил США в нарушении международного права
Мир
Китай публично обвинил США в нарушении международного права

Китай осудил действия США в Венесуэле
Источник:  online.ua

Официальный Пекин начал утверждать, что действия США в отношении Венесуэлы нарушают международное право. Кроме того, КНР требует от Вашингтона немедленно освободить диктатора Николаса Мадуро и его супругу.

  • Китай осудил принудительное задержание президента Мадуро и его супруги.
  • С идентичными обвинениями также выступили российские власти.

Китай осудил действия США в Венесуэле

С заявлением на этот счет выступило Министерство иностранных дел Китая.

Официальный Пекин выразил свою серьезную обеспокоенность принудительным задержанием и депортацией США президента Мадуро и его супруги.

Действия США явно нарушают международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, а также цели и принципы Устава ООН, — сказано в официальном заявлении китайского дипломатического ведомства.

Власти КНР начали публично требовать, чтобы команда президента США Дональда Трампа решила этот вопрос путем диалога и переговоров.

Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить усилия по подрыву венесуэльского режима и решить этот вопрос путем диалога и переговоров, — добавили в МИД КНР.

Что важно понимать, с идентичными требованиями выступили также российские власти, ведь Мадуро является приспешником диктатора Владимира Путина.

