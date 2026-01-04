Китай публично обвинил США в нарушении международного права

Официальный Пекин начал утверждать, что действия США в отношении Венесуэлы нарушают международное право. Кроме того, КНР требует от Вашингтона немедленно освободить диктатора Николаса Мадуро и его супругу.
Главные тезисы
- Китай осудил принудительное задержание президента Мадуро и его супруги.
- С идентичными обвинениями также выступили российские власти.
Китай осудил действия США в Венесуэле
С заявлением на этот счет выступило Министерство иностранных дел Китая.
Официальный Пекин выразил свою серьезную обеспокоенность принудительным задержанием и депортацией США президента Мадуро и его супруги.
Власти КНР начали публично требовать, чтобы команда президента США Дональда Трампа решила этот вопрос путем диалога и переговоров.
Что важно понимать, с идентичными требованиями выступили также российские власти, ведь Мадуро является приспешником диктатора Владимира Путина.
