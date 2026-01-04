Китай публично обвинил США в нарушении международного права

Официальный Пекин начал утверждать, что действия США в отношении Венесуэлы нарушают международное право. Кроме того, КНР требует от Вашингтона немедленно освободить диктатора Николаса Мадуро и его супругу.

Китай осудил действия США в Венесуэле

С заявлением на этот счет выступило Министерство иностранных дел Китая.

Официальный Пекин выразил свою серьезную обеспокоенность принудительным задержанием и депортацией США президента Мадуро и его супруги.

Действия США явно нарушают международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, а также цели и принципы Устава ООН, — сказано в официальном заявлении китайского дипломатического ведомства. Поделиться

Власти КНР начали публично требовать, чтобы команда президента США Дональда Трампа решила этот вопрос путем диалога и переговоров.

Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить усилия по подрыву венесуэльского режима и решить этот вопрос путем диалога и переговоров, — добавили в МИД КНР. Поделиться

Что важно понимать, с идентичными требованиями выступили также российские власти, ведь Мадуро является приспешником диктатора Владимира Путина.