Китай публічно звинуватив США у порушенні міжнародного права
Категорія
Світ
Дата публікації

Китай публічно звинуватив США у порушенні міжнародного права

Китай засудив дії США у Венесуелі
Read in English
Джерело:  online.ua

Офіційній Пекін почав стверджувати, що дії США щодо Венесуели порушують міжнародне право. Окрім того, КНР вимагає від Вашингтона негайно звільнити диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину.

Головні тези:

  • Китай засудив примусове затримання президента Мадуро та його дружини.
  • З ідентичними звинувачення також виступила російська влада.

Китай засудив дії США у Венесуелі

З заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ Китаю.

Офіційний Пекін висловив свою серйозну стурбованість щодо примусового затримання та депортації США президента Мадуро та його дружини.

Дії США явно порушують міжнародне право та основні норми, що регулюють міжнародні відносини, а також цілі та принципи Статуту ООН, — мовиться в офіційній заяві китайського дипломатичного відомства.

Влада КНР почала публічно вимагати, щоб команда президента США Дональда Трампа вирішила це питання шляхом діалогу та переговорів.

Китай закликає США забезпечити особисту безпеку президента Мадуро та його дружини, негайно звільнити президента Мадуро та його дружину, припинити зусилля щодо підриву венесуельського режиму та вирішити це питання шляхом діалогу та переговорів, — додали в МЗС КНР.

Що важливо розуміти, з ідентичними вимогами виступила також російська влада, адже Мадуро є поплічником диктатора Володимира Путіна.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рубіо вперше розкрив, що Трамп планує зробити з Мадуро
Рубіо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Виконали дивовижну роботу". Трамп оцінив військову операцію США у Венесуелі
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп зробив важливу заяву щодо майбутнього Венесуели
The White House
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?