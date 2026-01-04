Китай публічно звинуватив США у порушенні міжнародного права

Офіційній Пекін почав стверджувати, що дії США щодо Венесуели порушують міжнародне право. Окрім того, КНР вимагає від Вашингтона негайно звільнити диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину.

Китай засудив дії США у Венесуелі

З заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ Китаю.

Офіційний Пекін висловив свою серйозну стурбованість щодо примусового затримання та депортації США президента Мадуро та його дружини.

Дії США явно порушують міжнародне право та основні норми, що регулюють міжнародні відносини, а також цілі та принципи Статуту ООН, — мовиться в офіційній заяві китайського дипломатичного відомства.

Влада КНР почала публічно вимагати, щоб команда президента США Дональда Трампа вирішила це питання шляхом діалогу та переговорів.

Китай закликає США забезпечити особисту безпеку президента Мадуро та його дружини, негайно звільнити президента Мадуро та його дружину, припинити зусилля щодо підриву венесуельського режиму та вирішити це питання шляхом діалогу та переговорів, — додали в МЗС КНР.

Що важливо розуміти, з ідентичними вимогами виступила також російська влада, адже Мадуро є поплічником диктатора Володимира Путіна.