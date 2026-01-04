Китай публічно звинуватив США у порушенні міжнародного права

Офіційній Пекін почав стверджувати, що дії США щодо Венесуели порушують міжнародне право. Окрім того, КНР вимагає від Вашингтона негайно звільнити диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину.
Головні тези:
- Китай засудив примусове затримання президента Мадуро та його дружини.
- З ідентичними звинувачення також виступила російська влада.
Китай засудив дії США у Венесуелі
З заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонних справ Китаю.
Офіційний Пекін висловив свою серйозну стурбованість щодо примусового затримання та депортації США президента Мадуро та його дружини.
Влада КНР почала публічно вимагати, щоб команда президента США Дональда Трампа вирішила це питання шляхом діалогу та переговорів.
Що важливо розуміти, з ідентичними вимогами виступила також російська влада, адже Мадуро є поплічником диктатора Володимира Путіна.
