Согласно данным издания New York Post, российский диктатор Владимир Путин потребовал от своего военного командования сделать все возможное, чтобы захватить всю территорию Донецкой области до апреля 2026 года.

Путин придумал новый дедлайн для своих войск

Фактически весь 2025 год российские захватчики посвятили тому, чтобы захватить всю Донецкую область Украины.

Однако фактически армия РФ потерпела новое громкое поражение, ведь не смогла оккупировать даже город Покровск — битва продолжается до сих пор.

Издание New York Post не может понять, на что рассчитывает Путин, когда требует от своих войск взять под контроль весь Донбасс в течение нескольких месяцев.

Журналисты подробно проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что реализовать этот план армия РФ сможет разве что до середины 2027 года.

А пока Украина контролирует 21% Донецкой области и не собирается отступать — даже под давлением со стороны президента США Дональда Трампа.