ВСУ прорвались вперед на Купянском и Покровском направлениях

Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины смогли добиться новых успехов на Купянском и Покровском направлениях. Это также подтверждают геолокационные видеозаписи, обнародованные недавно.
Главные тезисы
- ВСУ опровергли заявление РФ о захвате Приволья в Донецкой области.
- Сейчас этот населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.
Что известно о новых успехах украинских войск
Согласно данным американских аналитиков, украинские воины недавно продвинулись к северу от Купянска в Харьковской области.
Кроме того, указано, что 16 и 17 января армия РФ совершила атаки в самом Купянске, к северо-востоку от Купянска вблизи Двухлетнего и Красного Первого, к востоку от Купянска в направлении Петропавловки, Подола и Кучеровки и к юго-востоку от Купянска в направлении Песчаного и Курицы.
Команда ISW обращает внимание на то, что украинские воины смогли прорваться вперед к северо-западу от Светлого (восточнее Покровска) в Донецкой области.
Также американские аналитики подчеркивают, что ВСУ продвинулись или по крайней мере удерживают позиции в тактическом районе Доброполья — юго-западнее Дорожного.
