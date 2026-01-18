ВСУ прорвались вперед на Купянском и Покровском направлениях
ВСУ прорвались вперед на Купянском и Покровском направлениях

Что известно о новых успехах украинских войск
Источник:  ISW

Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), Силы обороны Украины смогли добиться новых успехов на Купянском и Покровском направлениях. Это также подтверждают геолокационные видеозаписи, обнародованные недавно.

Главные тезисы

  • ВСУ опровергли заявление РФ о захвате Приволья в Донецкой области.
  • Сейчас этот населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины.

Что известно о новых успехах украинских войск

Согласно данным американских аналитиков, украинские воины недавно продвинулись к северу от Купянска в Харьковской области.

Кроме того, указано, что 16 и 17 января армия РФ совершила атаки в самом Купянске, к северо-востоку от Купянска вблизи Двухлетнего и Красного Первого, к востоку от Купянска в направлении Петропавловки, Подола и Кучеровки и к юго-востоку от Купянска в направлении Песчаного и Курицы.

Команда ISW обращает внимание на то, что украинские воины смогли прорваться вперед к северо-западу от Светлого (восточнее Покровска) в Донецкой области.

16 и 17 января российские войска атаковали поблизости и в пределах самого Покровска, к северо-западу от Покровска близ Гришиного, к северу от Покровска близ Родинского и Белицкого, к северо-востоку от Покровска близ Сухецкого, к востоку от Покровска близ Мирнограда и Ровно, а также к юго-западу от Молодежного и Покровского.

Также американские аналитики подчеркивают, что ВСУ продвинулись или по крайней мере удерживают позиции в тактическом районе Доброполья — юго-западнее Дорожного.

