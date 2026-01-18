Зеленский раскрыл масштабы российского террора в течение недели
Владимир Зеленский
Россия продолжает усиливать террор против Украины
Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание мира на то, что в течение прошлой недели российские захватчики применили против мирных украинских граждан 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет разных типов.

Главные тезисы

  • В результате российских атак ночью 17-18 января пострадали десятки человек.
  • По состоянию на данный момент известно, что два человека погибли.

Украинский лидер официально подтвердил, что крайне сложной остается ситуация в энергосистеме, однако все возможные службы вовлечены в то, чтобы как можно быстрее все восстановить.

Владимир Зеленский добавил, что в минувшую ночь враг бросил на Украину 200 ударных дронов.

Последствия российского террора снова ощутили Сумщина, Харьковщина, Днепровщина, Запорожье, Хмельницкая и Одесская области.

Среди пострадавших — десятки людей, в том числе и ребенок. Согласно последним данным, два человека погибли.

Мои соболезнования родным и близким. Всего за эту неделю было более 1300 ударных дронов, около 1050 управляемых авиационных бомб и 29 ракет разных типов. Именно поэтому Украине до сих пор требуется больше защиты, прежде всего ракет к системам ПВО. Если Россия намеренно затягивает дипломатический процесс, реакция мира должна быть решительной: больше помощи Украине и больше давления на агрессора.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

