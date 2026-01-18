Зеленський розкрив масштаби російського терору протягом тижня
Зеленський розкрив масштаби російського терору протягом тижня

Володимир Зеленський
Росія продовжує посилювати терор проти України

Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу світу на те, що протягом минулого тижня російські загарбники застосували проти мирних українських громадян 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів.

Головні тези:

  • Внаслідок російських атак вночі 17-18 січня постраждали десятки людей.
  • Станом на зараз відомо, що двоє людей загинуло. 

Росія продовжує посилювати терор проти України

Український лідер офіційно підтвердив, що вкрай складною залишається ситуація в енергосистемі, однак усі можливі служби залучені до того, щоб якнайшвидше все відновити.

Володимир Зеленський додав, що протягом минулої ночі ворог кинув на Україну 200 ударних дронів.

Наслідки російського терору знову відчула Сумщина, Харківщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Хмельниччина та Одещина.

Серед потерпілих — десятки людей, зокрема й дитина. Згідно з останніми даними, двоє людей загинули.

Мої співчуття рідним та близьким. Всього за цей тиждень було більш ніж 1300 ударних дронів, близько 1050 керованих авіаційних бомб і 29 ракет різних типів. Саме тому Україні досі потрібно більше захисту, передусім більше ракет до систем ППО. Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

