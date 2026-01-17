Путін соромиться поразки армії РФ у Куп'янську
Категорія
Україна
Дата публікації

Путін соромиться поразки армії РФ у Куп'янську

Битва за Куп'янськ вказує на послаблення армії РФ
Джерело:  ISW

Сили оборони України під час запеклих боїв з російськими загарбниками змогли звільнити більшу частину Куп'янська і прилеглої до нього території. Однак дикататор Володимир Путін досі бреше про тотальний контроль над містом, адже визнання своєї нової поразки може мати для РФ катострофічні наслідки.

Головні тези:

  • Новий провал армії Росії може підірвати наративи про військову міць країни-агресорки.
  • Також Путін боїться втратити підтримку Трампа під час мирних перемовин.

Битва за Куп'янськ вказує на послаблення армії РФ

Американські аналітики звернули увагу на те, що російське військове командування досі намагається створити ілюзію тотального контролю над українським містом, яке знаходиться в Харківській області.

Путін соромиться визнавати поразку своєї армії у цій битві, адже це може на рішення президента США Дональда Трамп щодо мирних переговорів.

Білий дім врешті-решт може усвідомити, що російські війська не настільки сильні, як про це говорить Кремля, а Україна все ще має шанс розгромити ворога безпосередньо на полі бою.

Ці заяви Кремля покликані поширити неправдивий наратив про неминучість російської перемоги в Україні та переконати Україну і Захід у тому, що Україна повинна прийняти вимоги Росії зараз під загрозою майбутніх російських наступальних операцій або проривів.

Ба більше, Путін боїться, що інформація про поразку у битві за ще одне українське місто остаточно демотивує російських загарбників.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія надасть Україні літаки Aero L-159 — що це змінить
Літаки Aero L-159 — що про них відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський скликав екстрений енергетичний селектор
Володимир Зеленський
Ситуація в енергетиці вимагає швидких рішень
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та РФ погодилися на локальне припинення вогню
Припинення вогню на одній з ділянок фронту - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?