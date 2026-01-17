Путін соромиться поразки армії РФ у Куп'янську

Сили оборони України під час запеклих боїв з російськими загарбниками змогли звільнити більшу частину Куп'янська і прилеглої до нього території. Однак дикататор Володимир Путін досі бреше про тотальний контроль над містом, адже визнання своєї нової поразки може мати для РФ катострофічні наслідки.
Головні тези:
- Новий провал армії Росії може підірвати наративи про військову міць країни-агресорки.
- Також Путін боїться втратити підтримку Трампа під час мирних перемовин.
Битва за Куп'янськ вказує на послаблення армії РФ
Американські аналітики звернули увагу на те, що російське військове командування досі намагається створити ілюзію тотального контролю над українським містом, яке знаходиться в Харківській області.
Путін соромиться визнавати поразку своєї армії у цій битві, адже це може на рішення президента США Дональда Трамп щодо мирних переговорів.
Білий дім врешті-решт може усвідомити, що російські війська не настільки сильні, як про це говорить Кремля, а Україна все ще має шанс розгромити ворога безпосередньо на полі бою.
Ба більше, Путін боїться, що інформація про поразку у битві за ще одне українське місто остаточно демотивує російських загарбників.
