Сили оборони України під час запеклих боїв з російськими загарбниками змогли звільнити більшу частину Куп'янська і прилеглої до нього території. Однак дикататор Володимир Путін досі бреше про тотальний контроль над містом, адже визнання своєї нової поразки може мати для РФ катострофічні наслідки.

Битва за Куп'янськ вказує на послаблення армії РФ

Американські аналітики звернули увагу на те, що російське військове командування досі намагається створити ілюзію тотального контролю над українським містом, яке знаходиться в Харківській області.

Путін соромиться визнавати поразку своєї армії у цій битві, адже це може на рішення президента США Дональда Трамп щодо мирних переговорів.

Білий дім врешті-решт може усвідомити, що російські війська не настільки сильні, як про це говорить Кремля, а Україна все ще має шанс розгромити ворога безпосередньо на полі бою.

Ці заяви Кремля покликані поширити неправдивий наратив про неминучість російської перемоги в Україні та переконати Україну і Захід у тому, що Україна повинна прийняти вимоги Росії зараз під загрозою майбутніх російських наступальних операцій або проривів.

Ба більше, Путін боїться, що інформація про поразку у битві за ще одне українське місто остаточно демотивує російських загарбників.