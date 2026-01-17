Україна та РФ погодилися на локальне припинення вогню
Україна та РФ погодилися на локальне припинення вогню

Припинення вогню на одній з ділянок фронту - що відомо
Джерело:  МАГАТЕ

Росія і Україна погодилися на локальне припинення вогню, яке дасть можливість провести ремонт на Запорізькій АЕС. З заявою з цього приводу виступив очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Головні тези:

  • Українські фахівці планують провести ремонтні роботи на лінії 330 кВ.
  •  Саме вона була пошкоджена внаслідок бойових дій.

Припинення вогню на одній з ділянок фронту — що відомо

Як зазначив Рафаель Гроссі, забезпечення сторонами локального припинення бойових дій дасть можливість розпочати ремонт останньої резервної лінії електропередачі на Запорізькій АЕС.

Окрім того, наголошується, що саме українські фахівці вже найближчими днями почнуть ремонтні роботи на лінії 330 кВ.

У МАГАТЕ звертають увагу на те, що вона була пошкоджена і відключена в результаті бойових дій.

Внаслідок цього енерголінії найбільша АЕС Європи зараз залежать від єдиної діючої магістральної лінії електропередачі 750 кВ.

МАГАТЕ продовжує тісно співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити ядерну безпеку на ЗАЕС і запобігти ядерній аварії під час конфлікту. Це тимчасове перемир'я, четверте, якого ми домоглися, демонструє незамінну роль, яку ми продовжуємо відігравати, — наголосив Рафаель Гроссі.

До слова, протягом минулого тижня команда МАГАТЕ повідомляли про військову загрозу для всіх п'яти ядерних об'єктів в Україні.

