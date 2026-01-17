Украина и РФ согласились на локальное прекращение огня

Россия и Украина согласились на локальное прекращение огня, которое позволит провести ремонт на Запорожской АЭС. С заявлением по этому поводу выступил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Прекращение огня на одном из участков фронта — что известно

Как отметил Рафаэль Гросси, обеспечение сторонами локального прекращения боевых действий позволит начать ремонт последней резервной линии электропередачи на Запорожской АЭС.

Кроме того, указано, что именно украинские специалисты в ближайшие дни начнут ремонтные работы на линии 330 кВ.

В МАГАТЭ обращают внимание на то, что она была повреждена и отключена в результате боевых действий.

В результате энерголинии крупнейшая АЭС Европы сейчас зависят от единой действующей магистральной линии электропередачи 750 кВ.

МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить ядерную аварию во время конфликта. Это временное перемирие, четвертое которого мы добились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть, — подчеркнул Рафаэль Гросси.

К слову, в течение прошлой недели команда МАГАТЭ сообщала о военной угрозе для всех пяти ядерных объектов в Украине.