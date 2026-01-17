Силы обороны Украины во время упорных боев с российскими захватчиками смогли освободить большую часть Купянска и прилегающей к нему территории. Однако дикататор Владимир Путин до сих пор лжет о тотальном контроле над городом, ведь признание своего нового поражения может иметь для РФ катострофические последствия.

Битва за Купянск подтверждает ослабление армии РФ

Американские аналитики обратили внимание на то, что российское военное командование до сих пор пытается создать иллюзию тотального контроля над украинским городом, который находится в Харьковской области.

Путин стыдится признавать поражение своей армии в этой битве, ведь это может повлиять на решения президента США Дональда Трамп в мирных переговорах.

Белый дом в конце концов может осознать, что российские войска не столь сильны, как об этом говорит Кремля, а у Украины все еще есть шанс разгромить врага непосредственно на поле боя.

Эти заявления Кремля призваны распространить ложный нарратив о неизбежности российской победы в Украине и убедить Украину и Запад в том, что Украина должна принять требования России сейчас под угрозой предстоящих российских наступательных операций или прорывов. Поделиться

Более того, Путин боится, что информация о поражении в битве за еще один украинский город окончательно демотивирует российских захватчиков.