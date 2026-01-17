Чехия предоставит Украине самолеты Aero L-159 — что это изменит
Категория
Политика
Дата публикации

Чехия предоставит Украине самолеты Aero L-159 — что это изменит

Самолеты Aero L-159 – что о них известно
Читати українською
Источник:  Reuters

Президент Чехии Петр Павел официально подтвердил, что новый пакет военной помощи для Украины будет включать боевые самолеты среднего класса и системы раннего предупреждения. Aero L-159 помогут украинским воинам еще эффективнее охотиться на российские дроны.

Главные тезисы

  • Самолет создан на базе L-59 и является дальнейшим развитием L-39 Albatros.
  • Интегрировать L-159 в Воздушные силы Украины можно за считанные недели.

Самолеты Aero L-159 — что о них известно

Как объяснил лидер Чехии, это легкие многоцелевые штурмовики — их можно использовать для борьбы с малоскоростными воздушными целями, в первую очередь дронами.

Павел подчеркнул, что эти самолеты очень эффективны, а также способны выполнять боевую работу на низких высотах и скоростях.

Фото: wikipedia.org

Более того, утверждается, что использование легких штурмовиков для ПВО значительно дешевле, чем пуски дорогостоящих ракет из систем Patriot или NASAMS.

Весомым преимуществом является то, что украинские пилоты уже имеют опыт эксплуатации подобных машин (L-39 Albatros).

Речь идет о чешском учебно-боевом самолете, разработанном компанией Aero Vodochody. Он представляет собой глубокую модернизацию известного L-39, но с современной западной авионикой и вооружением.

Фото: wikipedia.org

Стоит отметить, что он способен разгоняться до 936 км/ч, а на вооружении имеет ракеты "воздух-воздух" (к примеру, AIM-9 Sidewinder), авиапушки и высокоточные бомбы.

Этот штурмовик продемонстрировал свои "умения" не только в Чехии, но и в Ираке во время боевых действий против террористов.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России паника из-за массированной атаки дронов — горят химзавод и электроподстанция
В России гремит новая "бавовна"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин хочет отдать оккупированный Мариуполь Кадырову — партизаны
Путин хочет купить лояльность Кадырова
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина может разгромить Россию в небе —- ситуация резко изменилась
Дроны-перехватчики меняют правила игры

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?