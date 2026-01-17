Чехия предоставит Украине самолеты Aero L-159 — что это изменит

Президент Чехии Петр Павел официально подтвердил, что новый пакет военной помощи для Украины будет включать боевые самолеты среднего класса и системы раннего предупреждения. Aero L-159 помогут украинским воинам еще эффективнее охотиться на российские дроны.

Самолеты Aero L-159 — что о них известно

Как объяснил лидер Чехии, это легкие многоцелевые штурмовики — их можно использовать для борьбы с малоскоростными воздушными целями, в первую очередь дронами.

Павел подчеркнул, что эти самолеты очень эффективны, а также способны выполнять боевую работу на низких высотах и скоростях.

Фото: wikipedia.org

Более того, утверждается, что использование легких штурмовиков для ПВО значительно дешевле, чем пуски дорогостоящих ракет из систем Patriot или NASAMS.

Весомым преимуществом является то, что украинские пилоты уже имеют опыт эксплуатации подобных машин (L-39 Albatros).

Речь идет о чешском учебно-боевом самолете, разработанном компанией Aero Vodochody. Он представляет собой глубокую модернизацию известного L-39, но с современной западной авионикой и вооружением. Поделиться

Фото: wikipedia.org

Стоит отметить, что он способен разгоняться до 936 км/ч, а на вооружении имеет ракеты "воздух-воздух" (к примеру, AIM-9 Sidewinder), авиапушки и высокоточные бомбы.