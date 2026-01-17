Путин хочет отдать оккупированный Мариуполь Кадырову — партизаны

Как удалось узнать агентам "АТЕШ", российский диктатор Владимир Путин планирует передать Мариуполь и весь близлежащий регион под полный контроль группировок из Чечни — фактически оккупированным украинским городом будет руководить Рамзан Кадыров и его люди.
Главные тезисы
- Глава Чечни и его соратники получат контроль над промышленным потенциалом Мариуполя.
- Дополнительные подразделения "Ахмат" уже прибывают в город для монополизации влияния Грозного.
Путин хочет купить лояльность Кадырова
Согласно данным партизан, в Мариуполь уже завозятся дополнительные подразделения "Ахмат".
У них есть конкретная задача — окончательная монополизация влияния Грозного над местными ресурсами.
По словам местных жителей, они все чаще замечают на улицах Мариуполя множество военнослужащих кавказской национальности с шевронами "Ахмата".
Партизаны “АТЕШ” обращают внимание на то, что они передвигаются по городу на дорогих внедорожниках без номеров или с поддельными знаками.
Что важно понимать, такое дерзкое поведение подтверждает их уверенность в полной безнаказанности и статусе новых "хозяев" региона.
