Путин хочет отдать оккупированный Мариуполь Кадырову — партизаны

Как удалось узнать агентам "АТЕШ", российский диктатор Владимир Путин планирует передать Мариуполь и весь близлежащий регион под полный контроль группировок из Чечни — фактически оккупированным украинским городом будет руководить Рамзан Кадыров и его люди.

Путин хочет купить лояльность Кадырова

Согласно данным партизан, в Мариуполь уже завозятся дополнительные подразделения "Ахмат".

У них есть конкретная задача — окончательная монополизация влияния Грозного над местными ресурсами.

Главный интерес кадыровцев сосредоточен именно на огромном промышленном потенциале разрушенного Мариуполя. По разрешению из Кремля город фактически отдается на ограбление в обмен на лояльность, при этом интересы местных жителей или рядовых российских коллаборантов в в расчет не берутся. Поделиться

По словам местных жителей, они все чаще замечают на улицах Мариуполя множество военнослужащих кавказской национальности с шевронами "Ахмата".

Партизаны “АТЕШ” обращают внимание на то, что они передвигаются по городу на дорогих внедорожниках без номеров или с поддельными знаками.

Что важно понимать, такое дерзкое поведение подтверждает их уверенность в полной безнаказанности и статусе новых "хозяев" региона.