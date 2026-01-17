Путін хоче віддати окупований Маріуполь Кадирову — партизани

Як вдалося дізнатися агентам “АТЕШ”, російський диктатор Володимир Путін планує передати Маріуполь та весь прилеглий регіон під повний контроль угруповань із Чечні — фактично окупованим українським містом буде керувати Рамзан Кадиров та його люди.

Путін хоче купити лояльність Кадирова

Згідно з даними партизанів, до Маріуполя вже завозяться додаткові підрозділи "Ахмат".

У них всії є конкретне завдання — остаточна монополізація впливу Грозного над місцевими ресурсами.

Головний інтерес кадировців зосереджено саме на величезному промисловому потенціалі зруйнованого Маріуполя. За дозволом із Кремля місто фактично віддається на пограбування в обмін на лояльність, при цьому інтереси місцевих жителів чи пересічних російських колаборантів до уваги не беруться. Поширити

За словами місцевих мешканців, вони дедалі частіше помічають на вулицях Маріуполя велику кількість військовослужбовців кавказької національності із шевронами “Ахмата”.

Партизани “АТЕШ” звертають увагу на те, що вони пересуваються містом на дорогих позашляховиках без номерів або з підробленими знаками.

Що важливо розуміти, така зухвала поведінка підтверджує їхню впевненість у повній безкарності та статусі нових “господарів” регіону.