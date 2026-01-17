Украина может разгромить Россию в небе —- ситуация резко изменилась

Как считает издание Forbes, битва за украинское небо как никогда близка к переломному моменту. Ключевую роль в этом процессе могут сыграть именно дроны-перехватчики, которые Украина начала производить в невиданных ранее количествах. У них есть все шансы остановить российский воздушный террор.

Дроны-перехватчики меняют правила игры

Журналисты обращают внимание на то, что Россия нарастила применение "Шахедов" с 2000 года в декабре 2024 года до более 5000 в декабре 2025 года.

Украинская ПВО истощена существенным усилением российского воздушного террора и даже иногда вынуждена применять дефицитные зенитные ракеты для сбития "Шахедов".

О том, что Украине не хватает ракет для систем ПВО, 16 января сообщил президент Владимир Зеленский. Он признал, что ситуация действительно сложная.

Однако все не так плохо, как кажется, ведь в Украине производят несколько типов очень эффективных дронов-перехватчиков (Sting, Surveyor/Merops, Техно-Тарас, Hunter, Салют, Bayonet и другие).

У них есть все шансы изменить ход битвы за украинское небо, ведь они могут уничтожать 180-килограммовый "Шахед" с расстояния примерно 20 км.

Ключевой момент заключается в том, что на каждую цель нужно запустить 2-3 перехватчика: чтобы гарантированно уничтожить угрозу, если первый дрон промахнется. То есть, если Россия запускает 5000 "Шахедов" в месяц, Украине нужно не менее 10 000 — 15 000 дронов-перехватчиков. Поделиться

Еще недавно это количество казалось невозможным, однако производство таких дронов резко возросло.