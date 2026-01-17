Украина может разгромить Россию в небе —- ситуация резко изменилась

Как считает издание Forbes, битва за украинское небо как никогда близка к переломному моменту. Ключевую роль в этом процессе могут сыграть именно дроны-перехватчики, которые Украина начала производить в невиданных ранее количествах. У них есть все шансы остановить российский воздушный террор.
Главные тезисы
- На каждую российскую цель нужно запустить 2-3 перехватчика.
- По состоянию на январь в Украине производят уже 45 тысяч таких дронов ежемесячно.
Дроны-перехватчики меняют правила игры
Журналисты обращают внимание на то, что Россия нарастила применение "Шахедов" с 2000 года в декабре 2024 года до более 5000 в декабре 2025 года.
Украинская ПВО истощена существенным усилением российского воздушного террора и даже иногда вынуждена применять дефицитные зенитные ракеты для сбития "Шахедов".
О том, что Украине не хватает ракет для систем ПВО, 16 января сообщил президент Владимир Зеленский. Он признал, что ситуация действительно сложная.
Однако все не так плохо, как кажется, ведь в Украине производят несколько типов очень эффективных дронов-перехватчиков (Sting, Surveyor/Merops, Техно-Тарас, Hunter, Салют, Bayonet и другие).
У них есть все шансы изменить ход битвы за украинское небо, ведь они могут уничтожать 180-килограммовый "Шахед" с расстояния примерно 20 км.
Еще недавно это количество казалось невозможным, однако производство таких дронов резко возросло.
Официальные данные указывают на то, по состоянию на январь Украина производит 45 000 перехватчиков ежемесячно — они действительно могут остановить российский воздушный террор или значительно ослабить его.
