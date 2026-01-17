Украинские войска разнесли 6 районов сосредоточения армии РФ

В течение 16 января авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники противника, а также боеприпасов российских оккупантов.
- Начались 1423-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте было зафиксировано 164 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 17 января 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 225 590 (+1 130) человек
танков — 11 569 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 23 914 (+6) ед.
артиллерийских систем — 36 261 (+31) ед.
РСЗО — 1 615 (+1) ед.
средств ПВО — 1278 (+1) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 108 605 (+721) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 74 601 (+115) ед.
Агрессор наносил авиационные удары, в том числе по районам населенным Железнодорожным, Терноватым, Рождественским, Любицким, Верхней Терсой, Запорожской области.
