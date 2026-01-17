Українські війська рознесли 6 районів зосередження армії РФ
Українські війська рознесли 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Протягом 16 січня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успвшно уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, а також склад боєприпасів російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 423-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. 
  • Вчора на фронті було зафіксовано 164 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 17 січня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 225 590 (+1 130) осіб

  • танків — 11 569 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 23 914 (+6) од.

  • артилерійських систем — 36 261 (+31) од.

  • РСЗВ — 1 615 (+1) од.

  • засобів ППО — 1 278 (+1) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 108 605 (+721) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 74 601 (+115) од.

Вчора противник завдав 71 авіаційного удару, скинув 189 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3644 обстріли, зокрема 49 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 7621 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених Залізничне, Тернувате, Різдвянка, Любицьке, Верхня Терса, Запорізької області.

