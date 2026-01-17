Українські війська рознесли 6 районів зосередження армії РФ

Протягом 16 січня авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України успвшно уразили шість районів зосередження особового складу та техніки противника, а також склад боєприпасів російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1 423-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті було зафіксовано 164 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 17 січня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 225 590 (+1 130) осіб
танків — 11 569 (+3) од.
бойових броньованих машин — 23 914 (+6) од.
артилерійських систем — 36 261 (+31) од.
РСЗВ — 1 615 (+1) од.
засобів ППО — 1 278 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 108 605 (+721) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 74 601 (+115) од.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених Залізничне, Тернувате, Різдвянка, Любицьке, Верхня Терса, Запорізької області.
