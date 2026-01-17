Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 96 ворожих цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 16-17 січня російські загарбники здійснювали атаку 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
- Підтверджено влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Як відпрацювала ППО України під час нової атаки РФ
Черговий повітряний напад ворога розпочався о 18:00 16 січня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Донецьк — ТОТ України.
Що важливо розуміти, близько 75 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
