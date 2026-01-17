Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 96 ворожих цілей
Україна
Дата публікації

Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 96 ворожих цілей

Повітряні Сили ЗСУ
Як відпрацювала ППО України під час ноової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 16-17 січня російські загарбники здійснювали атаку 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів. 

Головні тези:

  • Російські дрони збивали на півночі, півдні та сході країни.
  • Підтверджено влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Як відпрацювала ППО України під час нової атаки РФ

Черговий повітряний напад ворога розпочався о 18:00 16 січня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Донецьк — ТОТ України.

Що важливо розуміти, близько 75 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 96 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

