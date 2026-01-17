Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 96 вражеских целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 16-17 января российские захватчики совершали атаку 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Как отработала ПВО Украины во время новой атаки РФ

Очередное воздушное нападение врага началось в 18:00 16 января.

На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Донецк — ТОТ Украины.

Что важно понимать, около 75 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!