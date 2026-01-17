Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 96 вражеских целей
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 96 вражеских целей

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 16-17 января российские захватчики совершали атаку 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
  • Подтверждено попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях.

Как отработала ПВО Украины во время новой атаки РФ

Очередное воздушное нападение врага началось в 18:00 16 января.

На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Донецк — ТОТ Украины.

Что важно понимать, около 75 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия хочет нанести двойной удар по военной машине Путина
Что известно о новом плане Британии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эстония запустила первый завод по производству взрывчатых веществ для боеприпасов
Эстония
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Оккупанты превратили территорию Запорожской АЭС в полигон — видео
ЗАЭС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?