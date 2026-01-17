Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 96 вражеских целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 16-17 января российские захватчики совершали атаку 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Подтверждено попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях.
Как отработала ПВО Украины во время новой атаки РФ
Очередное воздушное нападение врага началось в 18:00 16 января.
На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, Донецк — ТОТ Украины.
Что важно понимать, около 75 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-