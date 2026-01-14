Эстония запустила первый завод по производству взрывчатых веществ для боеприпасов

Эстония официально ввела в эксплуатацию первый в своей истории завод по производству взрывчатых веществ для боеприпасов.
Главные тезисы
- Запуск завода по производству взрывчатых веществ в Эстонии открывает новую эру в развитии оборонной промышленности страны.
- Переход к самостоятельному производству критических компонентов боеприпасов позволит Эстонии гарантировать безопасность в случае возможного кризиса.
- Развитие оборонной промышленности страны приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению экспорта военной продукции.
Эстония открыла новый оборонный завод: что известно
Предприятие Nitrotol открыли 13 января в оборонном промышленном парке Эмари (Ämari), сообщили в МО Эстонии.
Завод стал ключевым элементом перехода Эстонии от импорта боеприпасов к собственному производству критических компонентов.
🇪🇪💥The opening of #Estonia's first ammunition production facility at #Ämari delivers critical capabilities at home and strengthens Allied security. #WeAreNATO pic.twitter.com/DBhms9P2Sp— MoD Estonia (@MoD_Estonia) January 14, 2026
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что запуск предприятия превращает страну в полноценного производителя боеприпасов.
Он также подчеркнул, что развитие оборонной промышленности будет иметь прямой экономический эффект через рабочие места и экспорт.
Взрывчатые вещества Nitrotol будут использоваться для снаряжения артиллерийских боеприпасов и других типов вооружения.
Компания планирует открыть дополнительное производство в новом оборонном промышленном парке в Эрмисте в 2027 году.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-