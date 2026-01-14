Эстония запустила первый завод по производству взрывчатых веществ для боеприпасов

Эстония официально ввела в эксплуатацию первый в своей истории завод по производству взрывчатых веществ для боеприпасов.

Эстония открыла новый оборонный завод: что известно

Предприятие Nitrotol открыли 13 января в оборонном промышленном парке Эмари (Ämari), сообщили в МО Эстонии.

Завод стал ключевым элементом перехода Эстонии от импорта боеприпасов к собственному производству критических компонентов.

🇪🇪💥The opening of #Estonia's first ammunition production facility at #Ämari delivers critical capabilities at home and strengthens Allied security. #WeAreNATO pic.twitter.com/DBhms9P2Sp — MoD Estonia (@MoD_Estonia) January 14, 2026

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что запуск предприятия превращает страну в полноценного производителя боеприпасов.

По его словам, концентрация производственных мощностей и технологий внутри страны позволит быстрее наращивать вооружение в случае кризиса. Поделиться

Он также подчеркнул, что развитие оборонной промышленности будет иметь прямой экономический эффект через рабочие места и экспорт.

Взрывчатые вещества Nitrotol будут использоваться для снаряжения артиллерийских боеприпасов и других типов вооружения.

Компания планирует открыть дополнительное производство в новом оборонном промышленном парке в Эрмисте в 2027 году.