Эстония запустила первый завод по производству взрывчатых веществ для боеприпасов
Мир
Дата публикации

Эстония запустила первый завод по производству взрывчатых веществ для боеприпасов

Эстония
Источник:  online.ua

Эстония официально ввела в эксплуатацию первый в своей истории завод по производству взрывчатых веществ для боеприпасов.

Главные тезисы

  • Запуск завода по производству взрывчатых веществ в Эстонии открывает новую эру в развитии оборонной промышленности страны.
  • Переход к самостоятельному производству критических компонентов боеприпасов позволит Эстонии гарантировать безопасность в случае возможного кризиса.
  • Развитие оборонной промышленности страны приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению экспорта военной продукции.

Эстония открыла новый оборонный завод: что известно

Предприятие Nitrotol открыли 13 января в оборонном промышленном парке Эмари (Ämari), сообщили в МО Эстонии.

Завод стал ключевым элементом перехода Эстонии от импорта боеприпасов к собственному производству критических компонентов.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что запуск предприятия превращает страну в полноценного производителя боеприпасов.

По его словам, концентрация производственных мощностей и технологий внутри страны позволит быстрее наращивать вооружение в случае кризиса.

Он также подчеркнул, что развитие оборонной промышленности будет иметь прямой экономический эффект через рабочие места и экспорт.

Взрывчатые вещества Nitrotol будут использоваться для снаряжения артиллерийских боеприпасов и других типов вооружения.

Компания планирует открыть дополнительное производство в новом оборонном промышленном парке в Эрмисте в 2027 году.

