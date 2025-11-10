Эстония представила уникальную мини-ракету Frankenburg Mark 1 для уничтожения шахедов

Эстонская мини-ракета Frankenburg Mark 1 будет дешево уничтожать шахеды

Эстонские разработчики презентовали Frankenburg Mark 1 — первую массовую миниракету нового поколения, которая может изменить подход к воздушной обороне. В мире, где российские дроны атакуют каждый день, дешевый и умный перехватчик из Таллинна может стать главным барьером на пути агрессии Кремля.

В Таллинне, в стеклянном офисе с видом на аэропорт, бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Эстонии Кусти Салм держит в руке пенопластовую модель ракеты размером с багет. Она выглядит как игрушка, но стоящий за ней проект может кардинально изменить оборону Европы от российских атак дронами.

Компания Frankenburg Technologies представила Mark 1 — миниатюрную ракету класса "земля-воздух", созданную специально для перехвата дронов типа Shahed, которые Россия регулярно запускает по Украине и пограничным государствам НАТО.

Мы не извиняемся за то, что производим оружие, — говорит Салм. — И не боимся сказать, что делаем ее для уничтожения русских дронов. Это будет самая необходимая технология для Запада в ближайшие 5–10 лет. Поделиться

Mark 1 имеет всего 65 см длиной, летит со скоростью более 1200 км/ч и может поражать цели на расстоянии до 2 км.

Ее цена — около 50 тыс долл., то есть в 80 раз дешевле ракеты Patriot, которая стоит 4 млн дол.

Для сравнения: один дрон Shahed, которым Россия атакует украинские города, стоит около 20 тысяч долларов. Использование дорогих ракет для их ущерба — стратегически убыточное.

Именно поэтому НАТО ищет массовые, дешевые решения, способные быстро сбивать рои беспилотников. Mark 1 может стать основой новой концепции.

Миниатюрная ракета оснащена искусственным интеллектом, самостоятельно распознающим и отслеживающим цель. После запуска Mark 1 не нуждается в связи с землей, что делает ее неуязвимой к радиоэлектронному глушению — одной из самых распространенных тактик российских войск.

Ее можно запустить и оставить без контроля — она сама найдет дрон и уничтожит его. Поделиться

Толчком к созданию Mark 1 стала война РФ против Украины, где российские беспилотники атакуют критическую инфраструктуру, а сбивать их дорогими ракетами просто невыгодно.

В команду Frankenburg вошли ведущие инженеры из разных стран НАТО:

Андреас Бапперт, автор системы IRIS-T, которую используют украинские ПВО;

бывший инженер MBDA UK, работавший над ракетой Spear III;

а также группа "латвийских гениев", специализирующихся на аэродинамике.

Команда признается: сложнее всего — вместить боеголовку, топливо и сенсоры в корпус длиной чуть больше компьютерной клавиатуры. Но их цель — массовое производство. Уже открыто два завода в странах НАТО, которые могут производить сотни Mark 1 ежедневно.