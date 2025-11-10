Эстония представила уникальную мини-ракету Frankenburg Mark 1 для уничтожения шахедов
Категория
Технологии
Дата публикации

Эстония представила уникальную мини-ракету Frankenburg Mark 1 для уничтожения шахедов

мини-ракета
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Миниатюрная ракета размером с багет способна уничтожать российские беспилотники за долю стоимости систем Patriot.

Главные тезисы

  • Мини-ракета Frankenburg Mark 1 разработана в Эстонии для уничтожения российских дронов Shahed по доступной цене, обладая искусственным интеллектом.
  • Эта мини-ракета более эффективна и дешевле системы Patriot, стоимость которой в 80 раз выше.
  • Использование дорогих ракет для уничтожения дронов обходится стратегически неэффективно, поэтому массовые и умные решения, такие как Mark 1, становятся востребованными.

Эстонская мини-ракета Frankenburg Mark 1 будет дешево уничтожать шахеды

Эстонские разработчики презентовали Frankenburg Mark 1 — первую массовую миниракету нового поколения, которая может изменить подход к воздушной обороне. В мире, где российские дроны атакуют каждый день, дешевый и умный перехватчик из Таллинна может стать главным барьером на пути агрессии Кремля.

В Таллинне, в стеклянном офисе с видом на аэропорт, бывший высокопоставленный чиновник Минобороны Эстонии Кусти Салм держит в руке пенопластовую модель ракеты размером с багет. Она выглядит как игрушка, но стоящий за ней проект может кардинально изменить оборону Европы от российских атак дронами.

Компания Frankenburg Technologies представила Mark 1 — миниатюрную ракету класса "земля-воздух", созданную специально для перехвата дронов типа Shahed, которые Россия регулярно запускает по Украине и пограничным государствам НАТО.

Мы не извиняемся за то, что производим оружие, — говорит Салм. — И не боимся сказать, что делаем ее для уничтожения русских дронов. Это будет самая необходимая технология для Запада в ближайшие 5–10 лет.

Mark 1 имеет всего 65 см длиной, летит со скоростью более 1200 км/ч и может поражать цели на расстоянии до 2 км.

Ее цена — около 50 тыс долл., то есть в 80 раз дешевле ракеты Patriot, которая стоит 4 млн дол.

Для сравнения: один дрон Shahed, которым Россия атакует украинские города, стоит около 20 тысяч долларов. Использование дорогих ракет для их ущерба — стратегически убыточное.

Именно поэтому НАТО ищет массовые, дешевые решения, способные быстро сбивать рои беспилотников. Mark 1 может стать основой новой концепции.

Миниатюрная ракета оснащена искусственным интеллектом, самостоятельно распознающим и отслеживающим цель. После запуска Mark 1 не нуждается в связи с землей, что делает ее неуязвимой к радиоэлектронному глушению — одной из самых распространенных тактик российских войск.

Ее можно запустить и оставить без контроля — она сама найдет дрон и уничтожит его.

Толчком к созданию Mark 1 стала война РФ против Украины, где российские беспилотники атакуют критическую инфраструктуру, а сбивать их дорогими ракетами просто невыгодно.

В команду Frankenburg вошли ведущие инженеры из разных стран НАТО:

  • Андреас Бапперт, автор системы IRIS-T, которую используют украинские ПВО;

  • бывший инженер MBDA UK, работавший над ракетой Spear III;

  • а также группа "латвийских гениев", специализирующихся на аэродинамике.

Команда признается: сложнее всего — вместить боеголовку, топливо и сенсоры в корпус длиной чуть больше компьютерной клавиатуры. Но их цель — массовое производство. Уже открыто два завода в странах НАТО, которые могут производить сотни Mark 1 ежедневно.

Mark 1 не идеальна: она имеет ограниченную дальность и может работать плохо в экстремальных условиях. Но Салм убежден, что будущее именно за такими системами.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Перехватчик шахедов РФ. Украина будет серийно выпускать зенитный дрон Bullet
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский впервые показал дрон-перехватчик OCTOPUS
Офис Президента Украины
OCTOPUS будет защищать украинское небо
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине будут производить до 800 дронов-перехватчиков за сутки
В Украине будут производить до 800 дронов-перехватчиков за сутки

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?