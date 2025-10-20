Перехватчик шахедов РФ. Украина будет серийно выпускать зенитный дрон Bullet

Bullet разработан специально для перехвата российских "Шахедов" и может оснащаться системой донаведения.
Главные тезисы
- Зенитный дрон Bullet разработан для перехвата российских “Шахедов” и может достигать скорости в 309 км/ч.
- Компания “Генерал Черешня” готовится к серийному выпуску Bullet под контрольным брендом NAUDI.
- Эффективное сочетание аэродинамических решений и программного обеспечения обеспечивают высокую скорость атаки дрона Bullet.
Украина будет серийно выпускать зенитный дрон Bullet
Украинская компания "Генерал Черешня", недавно входящая в состав NAUDI, сообщила об успешном завершении испытания и готовности к серийному производству зенитного дрона под названием Bullet.
Он был специально разработан для уничтожения российских "Шахедов", для чего может разгоняться до скорости в 309 км/ч. И на обнародованном видео как раз было показано достижение этого показателя.
Этот дрон разработан в тесном сотрудничестве с подразделениями обороны, который был создан в очень сжатые сроки и оперативно переходит в серийное производство.
Более того, один из вариантов этого зенитного дрона предполагает оснащение системой донаведения. Ее задача как раз состоит в том, чтобы уменьшить прямую зависимость мастерства оператора от эффективности использования дрона. Также отмечено, что Bullet будет поставляться в дневной и ночной версиях.
В дальнейшем в планах компании "Генерал Черешня" — масштабирование серийного производства Bullet и его усовершенствование.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-