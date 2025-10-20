Перехватчик шахедов РФ. Украина будет серийно выпускать зенитный дрон Bullet
Категория
Технологии
Дата публикации

Перехватчик шахедов РФ. Украина будет серийно выпускать зенитный дрон Bullet

дрон
Читати українською
Источник:  Defence Express

Bullet разработан специально для перехвата российских "Шахедов" и может оснащаться системой донаведения.

Главные тезисы

  • Зенитный дрон Bullet разработан для перехвата российских “Шахедов” и может достигать скорости в 309 км/ч.
  • Компания “Генерал Черешня” готовится к серийному выпуску Bullet под контрольным брендом NAUDI.
  • Эффективное сочетание аэродинамических решений и программного обеспечения обеспечивают высокую скорость атаки дрона Bullet.

Украина будет серийно выпускать зенитный дрон Bullet

Украинская компания "Генерал Черешня", недавно входящая в состав NAUDI, сообщила об успешном завершении испытания и готовности к серийному производству зенитного дрона под названием Bullet.

Он был специально разработан для уничтожения российских "Шахедов", для чего может разгоняться до скорости в 309 км/ч. И на обнародованном видео как раз было показано достижение этого показателя.

Этот дрон разработан в тесном сотрудничестве с подразделениями обороны, который был создан в очень сжатые сроки и оперативно переходит в серийное производство.

Как отметили разработчики, учитывая высокие скорости атаки Bullet, в нем использовано эффективное сочетание аэродинамических решений и программного обеспечения для быстрой реакции в тактических условиях.

Более того, один из вариантов этого зенитного дрона предполагает оснащение системой донаведения. Ее задача как раз состоит в том, чтобы уменьшить прямую зависимость мастерства оператора от эффективности использования дрона. Также отмечено, что Bullet будет поставляться в дневной и ночной версиях.

В дальнейшем в планах компании "Генерал Черешня" — масштабирование серийного производства Bullet и его усовершенствование.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Дальнобойный дрон-камикадзе Artemis станет украинско-американским ответом шахедам РФ
дрон
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Новое решение против шахедов РФ. Дрон-перехватчик Tytan представили на выставке в США
Tytan
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский призвал США запускать совместные проекты с украинскими производителями дронов
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?