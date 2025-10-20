Перехватчик шахедов РФ. Украина будет серийно выпускать зенитный дрон Bullet

Bullet разработан специально для перехвата российских "Шахедов" и может оснащаться системой донаведения.

Украина будет серийно выпускать зенитный дрон Bullet

Украинская компания "Генерал Черешня", недавно входящая в состав NAUDI, сообщила об успешном завершении испытания и готовности к серийному производству зенитного дрона под названием Bullet.

Он был специально разработан для уничтожения российских "Шахедов", для чего может разгоняться до скорости в 309 км/ч. И на обнародованном видео как раз было показано достижение этого показателя.

Этот дрон разработан в тесном сотрудничестве с подразделениями обороны, который был создан в очень сжатые сроки и оперативно переходит в серийное производство.

Как отметили разработчики, учитывая высокие скорости атаки Bullet, в нем использовано эффективное сочетание аэродинамических решений и программного обеспечения для быстрой реакции в тактических условиях.

Более того, один из вариантов этого зенитного дрона предполагает оснащение системой донаведения. Ее задача как раз состоит в том, чтобы уменьшить прямую зависимость мастерства оператора от эффективности использования дрона. Также отмечено, что Bullet будет поставляться в дневной и ночной версиях.