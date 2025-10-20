Перехоплювач шахедів РФ. Україна серійно випускатиме зенітний дрон Bullet
Перехоплювач шахедів РФ. Україна серійно випускатиме зенітний дрон Bullet

Bullet
Джерело:  Defence Express

Bullet розроблений спеціально для перехоплення російських "Шахедів" та може оснащуватись системою донаведення.

Головні тези:

  • Дрон Bullet розроблений для перехоплення російських "Шахедів" та може досягати швидкості у 309 км/год.
  • Українська компанія "Генерал Черешня" готується до серійного випуску зенітного дрона Bullet під контрольним брендом NAUDI.
  • Зенітний дрон Bullet був розроблений у тісній співпраці з підрозділами оборони та оперативно переходить у серійне виробництво.

Україна серійно випускатиме зенітний дрон Bullet

Українська компанія "Генерал Черешня", що віднедавна входить до складу NAUDI, повідомила про успішне завершення випробування та готовності до серійного виробництва зенітного дрона під назвою Bullet.

Він був спеціально розроблений для знищення російських "Шахедів" для чого може розганятися до швидкості у 309 км/год. І на оприлюдненому відео якраз було показано досягнення цього показника.

Цей дрон, що був розроблений у тісній співпраці з підрозділами оборони, який був створений у дуже стислі строки та оперативно переходить у серійне виробництво.

Як зазначили розробники, враховуючи високі швидкості атаки Bullet, у ньому використано ефективне поєднання аеродинамічних рішень та програмного забезпечення для "швидкої реакції в тактичних умовах".

Ба більше, один з варіантів цього зенітного дрона передбачає оснащення системою донаведення. Її задача якраз полягає в тому, щоб зменшити пряму залежність майстерності оператора від ефективності використання дрона. Також зазначено, що Bullet постачатиметься у денній та нічній версіях.

Надалі у планах компанії "Генерал Черешня" — масштабування серійного виробництва Bullet та його вдосконалення.

