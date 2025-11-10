Естонія представила унікальну мініракету Frankenburg Mark 1 для знищення шахедів

Естонська мініракета Frankenburg Mark 1 дешево знищуватиме шахеди

Естонські розробники презентували Frankenburg Mark 1 — першу масову мініракету нового покоління, яка може змінити підхід до повітряної оборони. У світі, де російські дрони атакують щодня, дешевий і розумний перехоплювач із Таллінна може стати головним бар’єром на шляху агресії Кремля.

У Таллінні, у скляному офісі з видом на аеропорт, колишній високопосадовець Міноборони Естонії Кусті Салм тримає в руці пінопластову модель ракети розміром із багет. Вона виглядає як іграшка, але проєкт, який стоїть за нею, може кардинально змінити оборону Європи від російських атак дронами.

Компанія Frankenburg Technologies представила Mark 1 — мініатюрну ракету класу "земля-повітря", створену спеціально для перехоплення дронів типу Shahed, які Росія регулярно запускає по Україні та прикордонних державах НАТО.

Ми не вибачаємося за те, що виробляємо зброю, — каже Салм. — І не боїмося сказати, що робимо її для знищення російських дронів. Це буде найнеобхідніша технологія для Заходу в найближчі 5–10 років.

Mark 1 має всього 65 см завдовжки, летить зі швидкістю понад 1200 км/год і може вражати цілі на відстані до 2 км.

Її ціна — близько 50 тис дол, тобто в 80 разів дешевша за ракету Patriot, яка коштує 4 млн дол.

Для порівняння: один дрон Shahed, яким Росія атакує українські міста, коштує близько 20 тисяч доларів. Використання дорогих ракет для їхнього збиття — стратегічно збиткове.

Саме тому НАТО шукає масові, дешеві рішення, здатні швидко збивати рої безпілотників. Mark 1 може стати основою цієї нової концепції.

Мініатюрна ракета оснащена штучним інтелектом, який самостійно розпізнає і відстежує ціль. Після запуску Mark 1 не потребує зв’язку із землею, що робить її невразливою до радіоелектронного глушіння — однієї з найпоширеніших тактик російських військ.

Її можна запустити й залишити без контролю — вона сама знайде дрон і знищить його.

Поштовхом до створення Mark 1 стала війна РФ проти України, де російські безпілотники атакують критичну інфраструктуру, а збивати їх дорогими ракетами просто невигідно.

До команди Frankenburg увійшли провідні інженери з різних країн НАТО:

Андреас Бапперт, автор системи IRIS-T, яку нині використовують українські ППО;

колишній інженер MBDA UK, який працював над ракетою Spear III;

а також група "латвійських геніїв", що спеціалізуються на аеродинаміці.

Команда зізнається: найскладніше — вмістити боєголовку, паливо та сенсори у корпус довжиною трохи більше компʼютерної клавіатури. Але їхня мета — масове виробництво. Уже відкрито два заводи в країнах НАТО, які можуть випускати сотні Mark 1 щодня.