Естонія запустила перший завод з виробництва вибухових речовин для боєприпасів

Естонія офіційно ввела в експлуатацію перший у своїй історії завод із виробництва вибухових речовин для боєприпасів.

Естонія відкрила новий оборонний завод: що відомо

Підприємство компанії Nitrotol відкрили 13 січня в оборонному промисловому парку Емарі (Ämari), повідомили в МО Естонії.

Завод став ключовим елементом переходу Естонії від імпорту боєприпасів до власного виробництва критичних компонентів.

🇪🇪💥The opening of #Estonia's first ammunition production facility at #Ämari delivers critical capabilities at home and strengthens Allied security. #WeAreNATO pic.twitter.com/DBhms9P2Sp — MoD Estonia (@MoD_Estonia) January 14, 2026

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що запуск підприємства перетворює країну на повноцінного виробника боєприпасів.

За його словами, концентрація виробничих потужностей і технологій усередині країни дозволить швидше нарощувати озброєння у разі кризи. Поширити

Він також наголосив, що розвиток оборонної промисловості матиме прямий економічний ефект через робочі місця та експорт.

Вибухові речовини Nitrotol використовуватимуться для спорядження артилерійських боєприпасів і інших типів озброєння.

Компанія планує відкрити додаткове виробництво в новому оборонному промисловому парку в Ермісту у 2027 році.