Естонія запустила перший завод з виробництва вибухових речовин для боєприпасів

Естонія офіційно ввела в експлуатацію перший у своїй історії завод із виробництва вибухових речовин для боєприпасів.
Головні тези:
- Запуск першого заводу з виробництва вибухових речовин є ключовим кроком у переході Естонії до самостійного виробництва критичних компонентів боєприпасів.
- Розвиток оборонної промисловості Естонії матиме прямий економічний вплив через створення нових робочих місць та розвиток експорту.
- Виробництво вибухових речовин для боєприпасів дозволить країні бути готовою до збільшення виробництва озброєння у разі кризи.
Естонія відкрила новий оборонний завод: що відомо
Підприємство компанії Nitrotol відкрили 13 січня в оборонному промисловому парку Емарі (Ämari), повідомили в МО Естонії.
Завод став ключовим елементом переходу Естонії від імпорту боєприпасів до власного виробництва критичних компонентів.
🇪🇪💥The opening of #Estonia's first ammunition production facility at #Ämari delivers critical capabilities at home and strengthens Allied security. #WeAreNATO pic.twitter.com/DBhms9P2Sp— MoD Estonia (@MoD_Estonia) January 14, 2026
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що запуск підприємства перетворює країну на повноцінного виробника боєприпасів.
Він також наголосив, що розвиток оборонної промисловості матиме прямий економічний ефект через робочі місця та експорт.
Вибухові речовини Nitrotol використовуватимуться для спорядження артилерійських боєприпасів і інших типів озброєння.
Компанія планує відкрити додаткове виробництво в новому оборонному промисловому парку в Ермісту у 2027 році.
