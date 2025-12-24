"Ми їх застрелимо". Естонія жорстко попередила російських "зелених чоловічків"

Естонія жорстко попередила російських "зелених чоловічків"

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Він зауважив, що не вперше естонські прикордонники фіксують перетин кордону з боку росіян.

Ми постійно стежимо за ними; наприклад, у нас є багато різних повідомлень з Нарви, яка є прикордонним містом. Дозвольте мені сказати прямо: якщо зелені чоловічки колись перетнуть наш кордон, ми їх застрелимо. Такі будуть наслідки; тут немає місця для дискусії. Якщо Росія не впевнена, що ми насправді відреагуємо, вони можуть перевірити нас.

Глава МЗС Естонії додав, що Володимиру Путіну не можна довіряти за жодних обставин.

Ми в жодному разі не можемо довіряти Путіну, це особливо важливо у випадку країн, що межують з Росією, таких як Естонія, але також Фінляндія, Латвія, Польща та Румунія.

Міністр також запевнив, що Естонія збиватиме російські літаки, якщо вона побачить, що російські винищувачі становлять загрозу безпеці.