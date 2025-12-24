"Ми їх застрелимо". Естонія жорстко попередила російських "зелених чоловічків"
Категорія
Світ
Дата публікації

"Ми їх застрелимо". Естонія жорстко попередила російських "зелених чоловічків"

Естонія
Джерело:  Укрінформ

Естонія застрелить російських "зелених чоловічків", якщо вони перетнуть російсько-естонський кордон.

Головні тези:

  • Не вперше естонські прикордонники фіксують перетин кордону з боку росіян.
  • Естонія збиватиме російські літаки, якщо вона побачить, що російські винищувачі становлять загрозу безпеці.
  • Якщо російські “зелені чоловічки” колись перетнуть наш кордон, то прикордонники їх застрелять.

Естонія жорстко попередила російських "зелених чоловічків"

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Він зауважив, що не вперше естонські прикордонники фіксують перетин кордону з боку росіян.

Ми постійно стежимо за ними; наприклад, у нас є багато різних повідомлень з Нарви, яка є прикордонним містом. Дозвольте мені сказати прямо: якщо зелені чоловічки колись перетнуть наш кордон, ми їх застрелимо. Такі будуть наслідки; тут немає місця для дискусії. Якщо Росія не впевнена, що ми насправді відреагуємо, вони можуть перевірити нас.

Глава МЗС Естонії додав, що Володимиру Путіну не можна довіряти за жодних обставин.

Ми в жодному разі не можемо довіряти Путіну, це особливо важливо у випадку країн, що межують з Росією, таких як Естонія, але також Фінляндія, Латвія, Польща та Румунія.

Міністр також запевнив, що Естонія збиватиме російські літаки, якщо вона побачить, що російські винищувачі становлять загрозу безпеці.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Естонія прогнозує зміну динаміки у війні Росії проти України
Ситуація на полі бою буде змінюватися
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Естонія представила унікальну мініракету Frankenburg Mark 1 для знищення шахедів
Frankenburg Mark 1
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Балтійська оборонна лінія. Естонія зводить перші бетонні бункери на кордоні з РФ
Естонія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?