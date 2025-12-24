"Мы их застрелим". Эстония жестко предупредила российских "зеленых человечков"
"Мы их застрелим". Эстония жестко предупредила российских "зеленых человечков"

Эстония
Источник:  Укринформ

Эстония застрелит российских "зеленых человечков", если они пересекут российско-эстонскую границу.

  • Не первый раз эстонские пограничники фиксируют пересечение границы со стороны россиян.
  • Эстония будет сбивать российские самолеты, если она увидит, что российские истребители представляют угрозу безопасности.
  • Если русские "зеленые человечки" когда-то пересекут нашу границу, то пограничники их застрелят.

Эстония жестко предупредила российских "зеленых человечков"

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он отметил, что не первый раз эстонские пограничники фиксируют пересечение границы со стороны россиян.

Мы постоянно следим за ними; например, у нас есть много разных сообщений из Нарвы, которая является пограничным городом. Позвольте мне сказать прямо: если зеленые человечки когда-нибудь пересекут нашу границу, мы их застрелим. Таковы последствия; здесь нет места для дискуссии. Если Россия не уверена, что мы действительно отреагируем, они могут проверить нас.

Глава МИД Эстонии добавил, что Владимиру Путину нельзя доверять ни при каких обстоятельствах.

Мы ни в коем случае не можем доверять Путину, это особенно важно в странах, граничащих с Россией, таких как Эстония, но также Финляндия, Латвия, Польша и Румыния.

Министр также заверил, что Эстония будет сбивать российские самолеты, если она увидит, что российские истребители представляют угрозу безопасности.

