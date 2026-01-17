В России паника из-за массированной атаки дронов — горят химзавод и электроподстанция

Утром 17 января Минобороны России объявило, что их ПВО якобы обезвредила 99 "украинских беспилотников", 47 из которых — над акваторией Черного моря. Очевидцы рассказывают, что в российском Подмосковье горят химзавод и электроподстанция.

В России гремит новая "бавовна"

Как утверждают местные жители, в Воскресенске Московской области они заметили задымление на территории завода минеральных удобрений.

Электроподстанция горит в Серпухове Московской области, часть города и ближайших населенных пунктов остались без электричества, — сообщили оппозиционные российские СМИ. Поделиться

Относительно первого и второго случаев — причины задымления и пожара "неизвестны, официальной информации нет".

Администрация объяснила отключение электричества в подмосковном Серпухове "технологическим сбоем". Однако в городе горела электроподстанция.

Администрация городского округа Серпухова сообщила об отключении электричества в селах Райсеменовское, Ивантиново, Игнатьево, Клейменово, Нижнее Шахлово, Верхнее Шахлово, Сьяново-2, Воронино, Вихрево, Гавшино, Тверитино, а также на двух улицах в самом городе. Поделиться

Как утверждает Минобороны РФ, кроме 47 беспилотников над акваторией Черного моря, их ПВО якобы сбила: