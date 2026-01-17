В России паника из-за массированной атаки дронов — горят химзавод и электроподстанция
В России паника из-за массированной атаки дронов — горят химзавод и электроподстанция

В России гремит новая "бавовна"
Источник:  online.ua

Утром 17 января Минобороны России объявило, что их ПВО якобы обезвредила 99 "украинских беспилотников", 47 из которых — над акваторией Черного моря. Очевидцы рассказывают, что в российском Подмосковье горят химзавод и электроподстанция.

  • Электроподстанция горит в Серпухове Московской области.
  • Часть города и ближайших населённых пунктов остались без электричества.

В России гремит новая "бавовна"

Как утверждают местные жители, в Воскресенске Московской области они заметили задымление на территории завода минеральных удобрений.

Электроподстанция горит в Серпухове Московской области, часть города и ближайших населенных пунктов остались без электричества, — сообщили оппозиционные российские СМИ.

Относительно первого и второго случаев — причины задымления и пожара "неизвестны, официальной информации нет".

Администрация объяснила отключение электричества в подмосковном Серпухове "технологическим сбоем". Однако в городе горела электроподстанция.

Администрация городского округа Серпухова сообщила об отключении электричества в селах Райсеменовское, Ивантиново, Игнатьево, Клейменово, Нижнее Шахлово, Верхнее Шахлово, Сьяново-2, Воронино, Вихрево, Гавшино, Тверитино, а также на двух улицах в самом городе.

Как утверждает Минобороны РФ, кроме 47 беспилотников над акваторией Черного моря, их ПВО якобы сбила:

  • 29 БпЛА над Белгородской областью;

  • 12 — над Курской;

  • по 4 — над Ростовской и Астраханской областями;

  • 2 — над оккупированным Крымом;

  • 1 — над акваторией Азовского моря.

