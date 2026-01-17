В России паника из-за массированной атаки дронов — горят химзавод и электроподстанция

Утром 17 января Минобороны России объявило, что их ПВО якобы обезвредила 99 "украинских беспилотников", 47 из которых — над акваторией Черного моря. Очевидцы рассказывают, что в российском Подмосковье горят химзавод и электроподстанция.
Главные тезисы
- Электроподстанция горит в Серпухове Московской области.
- Часть города и ближайших населённых пунктов остались без электричества.
В России гремит новая "бавовна"
Как утверждают местные жители, в Воскресенске Московской области они заметили задымление на территории завода минеральных удобрений.
Относительно первого и второго случаев — причины задымления и пожара "неизвестны, официальной информации нет".
Администрация объяснила отключение электричества в подмосковном Серпухове "технологическим сбоем". Однако в городе горела электроподстанция.
Как утверждает Минобороны РФ, кроме 47 беспилотников над акваторией Черного моря, их ПВО якобы сбила:
29 БпЛА над Белгородской областью;
12 — над Курской;
по 4 — над Ростовской и Астраханской областями;
2 — над оккупированным Крымом;
1 — над акваторией Азовского моря.
