У Росії паніка через масовану атаку дронів — горять хімзавод і електропідстанція

Вранці 17 січня Міноборони Росії оголосило, що їхня ППО нібито знешкодила 99 "українських безпілотників", 47 з яких — над акваторією Чорного моря. Очеивдці розповідають, що у російському Підмосков’ї палають хімзавод і електропідстанція.

У Росії гримить нова “бавовна”

Як стверджують місцеві мешканці, у Воскресенську Московської області вони помітили задимлення на території заводу мінеральних добрив.

Електропідстанція горить у Серпухові Московської області, частина міста та найближчих населених пунктів залишилися без електрики, — згодом повідомили опозиційні російські ЗМІ. Поширити

Щодо першого та другого випадків — причини задимлення та пожежі "невідомі, офіційної інформації нема".

Адміністрація пояснила відключення електрики у підмосковному Серпухові “технологічним збоєм”. Однак насправді у місті горіла електропідстанція.

Адміністрація міського округу Серпухова повідомила про відключення електрики в селах Райсеменівське, Івантинове, Ігнатьєве, Клейменове, Нижнє Шахлове, Верхнє Шахлове, С'яново-2, Вороніно, Вихрове, Гавшино, Тверитине, а також на двох вулицях у самому Серпухові. Поширити

Як стверджує Міноборони РФ, крім 47 безпілотників над акваторією Чорного моря, їхня ППО нібито збила: