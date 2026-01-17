У Росії паніка через масовану атаку дронів — горять хімзавод і електропідстанція

Вранці 17 січня Міноборони Росії оголосило, що їхня ППО нібито знешкодила 99 "українських безпілотників", 47 з яких — над акваторією Чорного моря. Очеивдці розповідають, що у російському Підмосков’ї палають хімзавод і електропідстанція.
Головні тези:
- Електропідстанція горить у Серпухові Московської області.
- Частина міста та найближчих населених пунктів залишилися без електрики.
У Росії гримить нова “бавовна”
Як стверджують місцеві мешканці, у Воскресенську Московської області вони помітили задимлення на території заводу мінеральних добрив.
Щодо першого та другого випадків — причини задимлення та пожежі "невідомі, офіційної інформації нема".
Адміністрація пояснила відключення електрики у підмосковному Серпухові “технологічним збоєм”. Однак насправді у місті горіла електропідстанція.
Як стверджує Міноборони РФ, крім 47 безпілотників над акваторією Чорного моря, їхня ППО нібито збила:
29 БпЛА над Бєлгородською областю;
12 — над Курською;
по 4 — над Ростовською та Астраханською областями;
2 — над окупованим Кримом;
1 — над акваторією Азовського моря.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-