Україна може розгромити Росію в небі — ситуація різко змінилася

Як вважає видання Forbes, битва за українське небо як ніколи близька до переломного моменту. Ключову роль у цьому процесі можуть відіграти саме дрони-перехоплювачі, які Україна почала виробляти у небачених кількостях. У них є всі шанси зупити російський повітряний терор.

Дрони-перехоплювачі змінюють правила гри

Журналісти звертають увагу на те, що Росія наростила застосування "Шахедів" з 2000 щомісяця у грудні 2024 року до понад 5000 у грудні 2025 року.

Українська ППО виснажена суттєвим посилення російського повітряного терору та навіть інколи змушена застосовувати дефіцитні зенітні ракети для збиття "Шахедів".

Про те, що Україні бракує ракет для систем ППО, 16 січня повідомив президент Володимир Зеленський. Він визнав, що ситуація дійсно складна.

Однак все не так погано, як здається, адже в Україні виробляють кілька типів вкрай ефективних дронів-перехоплювачів (Sting, Surveyor/Merops, Техно-Тарас, Hunter, Салют, Bayonet та інші).

Вони мають всі шанси змінити хід битви за українське небо, адже можуть знищувати 180-кілограмовий "Шахед" з відстані приблизно 20 км.

Ключовий момент полягає в тому, що на кожну ціль потрібно запустити 2-3 перехоплювачі: щоб гарантовано знищити загрозу, якщо перший дрон промахнеться. Тобто, якщо Росія запускає 5000 "Шахедів" на місяць, Україні потрібно щонайменше 10 000 — 15 000 дронів-перехоплювачів. Поширити

Ще не так давно ця кількість здавалася неможливою, однак виробництво таких дронів різко зросло.