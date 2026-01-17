Україна може розгромити Росію в небі — ситуація різко змінилася

Як вважає видання Forbes, битва за українське небо як ніколи близька до переломного моменту. Ключову роль у цьому процесі можуть відіграти саме дрони-перехоплювачі, які Україна почала виробляти у небачених кількостях. У них є всі шанси зупити російський повітряний терор.
Головні тези:
- На кожну російську ціль потрібно запустити 2-3 перехоплювачі.
- Станом на січень в Україні виробляють уже 45 тисяч таких дронів щомісяця.
Дрони-перехоплювачі змінюють правила гри
Журналісти звертають увагу на те, що Росія наростила застосування "Шахедів" з 2000 щомісяця у грудні 2024 року до понад 5000 у грудні 2025 року.
Українська ППО виснажена суттєвим посилення російського повітряного терору та навіть інколи змушена застосовувати дефіцитні зенітні ракети для збиття "Шахедів".
Про те, що Україні бракує ракет для систем ППО, 16 січня повідомив президент Володимир Зеленський. Він визнав, що ситуація дійсно складна.
Однак все не так погано, як здається, адже в Україні виробляють кілька типів вкрай ефективних дронів-перехоплювачів (Sting, Surveyor/Merops, Техно-Тарас, Hunter, Салют, Bayonet та інші).
Вони мають всі шанси змінити хід битви за українське небо, адже можуть знищувати 180-кілограмовий "Шахед" з відстані приблизно 20 км.
Ще не так давно ця кількість здавалася неможливою, однак виробництво таких дронів різко зросло.
Офіційні дані вказують на те, станом на січень Україна виробляє 45 000 перехоплювачів щомісяця — вони дійсно можуть зупинити російський повітряний терор або ж значно ослабити його.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-