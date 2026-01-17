Чехія надасть Україні літаки Aero L-159 — що це змінить
Чехія надасть Україні літаки Aero L-159 — що це змінить

Літаки Aero L-159 — що про них відомо
Read in English
Джерело:  Reuters

Президент Чехії Петр Павел офіційно підтвердив, що про новий пакет військової допомоги для України включатиме бойові літаки середнього класу та системи раннього попередження. Aero L-159 допоможуть українським воїнам ще ефективніше “полювати” на російські дрони.

Головні тези:

  •  Літак створений на базі L-59 і є подальшим розвитком L-39 Albatros.
  • Інтегрувати L-159 у Повітряні сили України можна за лічені тижні.

Літаки Aero L-159 — що про них відомо

Як пояснив лідер Чехії, це легкі багатоцільові штурмовики — їх можна використовувати для боротьби з малошвидкісними повітряними цілями, насамперед дронами.

Павел наголосив, що ці літаки вкрай ефективні, а також здатні виконувати бойову роботу на низьких висотах та швидкостях.

Фото: wikipedia.org

Ба більше, стверджується, що використання легких штурмовиків для ППО значно дешевше, ніж пуски дороговартісних ракет із систем Patriot чи NASAMS.

Вагамою перевагою є те, що українські пілоти вже мають досвід експлуатації подібних машин (L-39 Albatros).

Йдеться про чеський навчально-бойовий літак, розроблений компанією Aero Vodochody. Він є глибокою модернізацією відомого L-39, але з сучасною західною авіонікою та озброєнням.

Фото: wikipedia.org

Варто також зазначити, що він здатен розганятися до 936 км/год, а на озброєнні має ракети “повітря-повітря” (до прикладу, AIM-9 Sidewinder), авіагармати та високоточні бомби.

Цей штурмовик продемонстрував свої “вміння” не лише в Чехії, а й в Іраку під час бойових дій проти терористів.

