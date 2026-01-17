Чехія надасть Україні літаки Aero L-159 — що це змінить

Президент Чехії Петр Павел офіційно підтвердив, що про новий пакет військової допомоги для України включатиме бойові літаки середнього класу та системи раннього попередження. Aero L-159 допоможуть українським воїнам ще ефективніше “полювати” на російські дрони.
Головні тези:
- Літак створений на базі L-59 і є подальшим розвитком L-39 Albatros.
- Інтегрувати L-159 у Повітряні сили України можна за лічені тижні.
Літаки Aero L-159 — що про них відомо
Як пояснив лідер Чехії, це легкі багатоцільові штурмовики — їх можна використовувати для боротьби з малошвидкісними повітряними цілями, насамперед дронами.
Павел наголосив, що ці літаки вкрай ефективні, а також здатні виконувати бойову роботу на низьких висотах та швидкостях.
Ба більше, стверджується, що використання легких штурмовиків для ППО значно дешевше, ніж пуски дороговартісних ракет із систем Patriot чи NASAMS.
Вагамою перевагою є те, що українські пілоти вже мають досвід експлуатації подібних машин (L-39 Albatros).
Варто також зазначити, що він здатен розганятися до 936 км/год, а на озброєнні має ракети “повітря-повітря” (до прикладу, AIM-9 Sidewinder), авіагармати та високоточні бомби.
Цей штурмовик продемонстрував свої “вміння” не лише в Чехії, а й в Іраку під час бойових дій проти терористів.
