Зеленский созвал экстренный энергетический селектор

17 января глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел специальный энергетический селектор. Президент заслушал отчеты о ликвидации последствий российских ударов и реализации решений, которые должны были улучшить ситуацию в городах и общинах. Кроме того, Зеленский дал должностным лицам новые важные задачи.

Ситуация в энергетике требует немедленных решений

В первую очередь, глава государства выразил благодарность всем ремонтным бригадам, ГСЧС Украины, каждой энергетической компании, всем коммунальным службам, которые привлечены к ликвидации последствий вражеских атак.

Зеленский обратил внимание на то, что фактически в каждом регионе Украины много работы.

Однако самая сложная ситуация остается в Киеве и области, Харькове и регионе, а также в Запорожье.

Второе — поручил отдельно разобраться в Киеве по поводу тех домов, которые до сих пор без отопления. К сожалению, есть отличия в отчетах с городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов. Министерство энергетики все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, украинский лидер требует от своей команды сделать все возможное для быстрого увеличения объемов импорта электричества, а также привлечения дополнительного оборудования от союзников.

По словам Зеленского, наращивание импорта должно происходить безотлагательно.