Зеленский созвал экстренный энергетический селектор

17 января глава государства Владимир Зеленский сообщил, что провел специальный энергетический селектор. Президент заслушал отчеты о ликвидации последствий российских ударов и реализации решений, которые должны были улучшить ситуацию в городах и общинах. Кроме того, Зеленский дал должностным лицам новые важные задачи.
Главные тезисы
- Президент выразил благодарность всем, кто помогает в ликвидации последствий вражеских атак.
- Основная проблема остается в Киеве, Харькове и Запорожье, где нужно немедленно решать вопросы с отоплением.
Ситуация в энергетике требует немедленных решений
В первую очередь, глава государства выразил благодарность всем ремонтным бригадам, ГСЧС Украины, каждой энергетической компании, всем коммунальным службам, которые привлечены к ликвидации последствий вражеских атак.
Зеленский обратил внимание на то, что фактически в каждом регионе Украины много работы.
Однако самая сложная ситуация остается в Киеве и области, Харькове и регионе, а также в Запорожье.
Кроме того, украинский лидер требует от своей команды сделать все возможное для быстрого увеличения объемов импорта электричества, а также привлечения дополнительного оборудования от союзников.
По словам Зеленского, наращивание импорта должно происходить безотлагательно.
