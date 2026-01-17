Зеленський скликав екстрений енергетичний селектор

17 січня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів спеціальний енергетичний селектор. Президент заслухвав звіти про ліквідацію наслідків російських ударів та реалізацію рішень, які повинні були поліпшити ситуацію у містах і громадах. Окрім того, Зеленський дав посадовцям нові важливі завдання.
Головні тези:
- Президент висловив вдячність всім, хто допомагає у ліквідації наслідків ворожих атак.
- Основна проблема залишається в Києві, Харкові та Запоріжжі, де необхідно негайно вирішувати питання з опаленням.
Ситуація в енергетиці вимагає швидких рішень
Насамперед глава держави висловив вдячність всім ремонтним бригадам, ДСНС України, кожній енергетичній компанії, всім комунальним службам, які залучені до ліквідації наслідків ворожих атак.
Зеленський звернув увагу на те, що фактично в кожному регіоні України є багато роботи.
Однак найскладнішою ситуація залишається в Києві та області, Харкові та регіоні, а також на Запоріжжі.
Окрім того, український лідер вимагає від своєї команди зробити все можливе, для швидкого збільшення обсягів імпорту електрики, а також залучення додаткового обладнання від союзників
За словами Зеленського, нарощування імпорту має відбуватися невідкладно.
