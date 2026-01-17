Зеленський скликав екстрений енергетичний селектор

17 січня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що провів спеціальний енергетичний селектор. Президент заслухвав звіти про ліквідацію наслідків російських ударів та реалізацію рішень, які повинні були поліпшити ситуацію у містах і громадах. Окрім того, Зеленський дав посадовцям нові важливі завдання.

Ситуація в енергетиці вимагає швидких рішень

Насамперед глава держави висловив вдячність всім ремонтним бригадам, ДСНС України, кожній енергетичній компанії, всім комунальним службам, які залучені до ліквідації наслідків ворожих атак.

Зеленський звернув увагу на те, що фактично в кожному регіоні України є багато роботи.

Однак найскладнішою ситуація залишається в Києві та області, Харкові та регіоні, а також на Запоріжжі.

Доручив окремо розібратися в Києві щодо тих будинків, які досі без опалення. На жаль, є відмінності у звітах із міського та урядового рівнів навіть щодо кількості таких будинків. Міністерство енергетики, всі центральні органи влади повинні максимально підключитися, щоб допомогти людям. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, український лідер вимагає від своєї команди зробити все можливе, для швидкого збільшення обсягів імпорту електрики, а також залучення додаткового обладнання від союзників

За словами Зеленського, нарощування імпорту має відбуватися невідкладно.